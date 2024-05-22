市區公車電動化補助450億南投沒份？交通部承諾納重點補助

▲立委游顥要求交通部應將南投縣納入今年市區公車電動化補助重點協助縣市。（圖／立法委員游顥辦公室提供）

記者高堂堯／南投報導

全球暖化和減碳議題日漸急迫，交通部和環境部計畫自今年起投入7年643億（公路局佔450餘億）推動客運車輛全面電動化；立委游顥指出，南投縣內尚無電動市區公車，相關補助等同看得到卻吃不到，要求交部應擴大補助範圍，積極協助南投縣市區公車電動化。

立法院交通委員會20日邀請交通部、運安會及經濟部，就「我國汽車自動駕駛系統與電動大客車之產業前景、法規建置、安全風險及發展現況」進行專題報告並備詢；游顥認為，南投縣內仍多依賴一般客運路線公車載乘服務，但公路局450多億補助主要用於購車補助及建置維修保養體系，並沒有嘉惠到南投縣民。

游顥要求交通部應將行經南投縣的相關車輛皆納入補助，加速南投縣市區公車電動化；交通部次長陳彥伯也正面表示，今年會將協助南投縣納入重點項目。

此外，游顥也對汽車自動駕駛議題表示關心，認為許多民眾錯把駕駛輔助系統當作自動駕駛：111年高速公路101件交通事故，就有46.5%的47件肇事車輛是因使用輔助駕駛系統，112年的121件中更增加到63.6%的77件，顯示相關事故比例及總件數都在飆升；游顥要求交通部應積極加速將輔助駕駛系統的知識納入汽車考照考題，將有助國內交通改善。