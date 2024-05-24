草屯5層樓高垃圾山移除　許淑華：覓地興建焚化廠提升自主處理能力

▲草屯鎮鳥嘴潭人工湖旁垃圾山終於移除。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮鳥嘴潭人工湖旁垃圾轉運站高達5層樓的垃圾山，在縣府、環境部、經濟部水利署合作下已經被移除，地方污染危機和長年垃圾大戰也告解除；南投縣長許淑華表示，南投垃圾堆置量仍有20多萬噸，未來還是要建立自主處理能力，已尋覓興建垃圾焚化廠的適當地點並進行評估。

南投縣環保局長李易書24日下午在草屯垃圾轉運站報告工作成果，縣長許淑華、草屯鎮長簡景賢，縣議員簡賜勝、唐曉棻、簡峻庭、蔡銘軒、廖梓佑、李洲忠、林友友、莊士傑等人都到場關心。

草屯垃圾轉運站堆置的圾垃長期受到關注，因地點位在鳥嘴潭人工湖附近，引發外界擔心有污染水質之虞，更曾在109年11月發生大火、連燒3天；經縣府環保局等單位向中央爭取經費，積極展開垃圾山移除工作，從111年至今已完成8.8萬公噸垃圾分選打包、外運垃圾3. 8萬公噸，昔日的垃圾山已告消失。

許淑華強調，南投縣沒有焚化廠或再生能源廠，長年仰賴外縣市協助處理垃圾，但南投縣仍有20多萬噸垃圾堆置、迫在眉睫，還是要提升自主處理能力，已經尋覓適當地點；此外，配合中央垃圾燃料化及資源化政策，環保局針對暫置打包的垃圾著手進行再生能源回收，可做成燃料棒，如何讓垃圾變黃金並增加公庫收入，也是未來努力方向。

許淑華指出，縣府也向環境部爭取1800萬補助，將拆除停用超過20年的草屯小型焚化爐，預計113年底完成；移除草屯垃圾山後，未來配合鳥嘴潭人工湖綠美化，可結合防災概念做為環保教育公園，打造更美麗環境，接下來也會儘快處理其他鄉鎮垃圾問題。