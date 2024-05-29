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克服家境弱勢成科技小達人　新住民之女張力云獲2024總統教育獎

▲草屯鎮平林國小學生張力云（左）榮獲2024總統教育獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯鎮平林國小學生張力云（左）榮獲2024總統教育獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮平林國小6年級學生張力云為台灣印尼混血的新台灣之子，成長求學過程中不但克服家境問題、孝順父母，還展現科技資訊學習天賦：研發作品參加全國索尼創意科學大賞、全國科技教育競賽及麥克松競賽，幫助行銷南投觀光、減輕農家媽媽採瓜的辛勞，還照顧到社區老人家行動與安全，因此獲頒2024年總統教育獎。

張力云今天由縣府教育處長王淑玲、平林國小師長及印尼籍母親吳慧君陪同拜會縣長許淑華；許淑華親自為張力云頒發獎學金和紀念品，並仔細聽取師長們娓娓道來張家人的起伏變故：張力云的父親張佐源是喑啞人士，母親已從印尼嫁來台灣12年，她在家排行老大，家庭經濟僅靠母親做家庭手工、父親從事油漆臨時工支撐，吳慧君透露，貼心的女兒不但會帶著2個弟弟讀書、分擔家務，平日還會協助她的手工工作、貼補家用，「是家中的小天使。」

▲草屯鎮平林國小學生張力云榮獲2024總統教育獎。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，張力云也在科技資訊學習上展現天賦，從4年級起參加縣內外科技競賽屢獲佳績，更曾在第11屆全國索尼創意科學大賞奪下季軍；上月參加2024全國科技教育競賽科技任務組時，以「『瓜』」目相看的超級小幫手」作品，融入家鄉女性農忙刻苦觀點，獲得科技女力特別獎，不只關懷家鄉，更擴展視野到社會性別議題。

▲草屯鎮平林國小學生張力云榮獲2024總統教育獎。（圖／南投縣政府提供）

張力云也當場向許淑華解說示範自己以紙板手繪剪黏而成、於全國索尼創意科學大賞獲獎的「日月潭旅遊新三項」旅遊特色遊具：她將鐵人三項的概念，改成纜車、遊艇、自行車，並以九蛙疊像為目的終點，能讓人透過遊具神遊日月潭、虛擬體驗當地觀光之美與特色，更在高雄展出時創下數萬人搶玩的紀錄。

張力云的最新創作，則是即將參加南投縣112學年度第一屆「麥克松競賽」複賽的智慧枴杖：搭配感應裝置及時間步數警報蜂鳴器，能正確掌握社區老人家運動量；萬一老人家跌倒，平放地上的枴杖經一定時間，也會通傳訊息到事先設定的緊急聯絡人或照顧單位來示警，從關心社區老人家角度發想的創意和實用性，都讓許淑華讚許不已。

張力云感性地說，很感謝媽媽生下這麼健康的「我」，更感謝做人做事都很踏實、並教導她「老實人有好報」的爸爸，也希望自己的2個弟弟也能接續努力，將對爸媽家人和社區長輩的愛傳遞給更多需要的人；許淑華說，在善良勤學的張力云身上可看到新住民子女的堅韌毅力和教育的無限可能，只要不畏不懼、凡事充滿自信，一定可發揮無窮潛力來翻轉人生，也成為照亮別人的小太陽。

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