女模會館「小門」後有貓膩！警穿越辣妹群攻頂抓賭客　28人被逮

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興分局近期掌握有職業賭場在轄區內活動，經過連日的探查和蒐證，警方確認此情報無誤。1日凌晨，警方拿著法院核發的搜索票，突擊新興區中山一路的一家「女模會館」頂樓，破獲天九牌職業賭場。

▲高雄新興區一家女模會館頂樓藏職業賭場，警方破門而入，將人通通帶回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這個賭場隱藏在夜店頂樓，利用夜店人來人往的特性，將非法的賭場隱藏在合法的夜店之中，成功規避警方的查緝。警方確認情報後，1日凌晨3時左右看準時機，持搜索票進行查緝。由於賭場位於夜店的頂樓，當時夜店仍在營業，警方控制現場後，穿過女模和客座區，直接衝向後面的一個小門。

▲高雄新興區一家女模會館頂樓藏職業賭場，警方破門而入。（圖／記者吳奕靖翻攝）

當警方破門而入時，立刻逮捕29歲的負責人陳男、以及同夥54歲石男、29歲工作人員賴男、以及提供場所者26歲的楊姓男子，包含賭客等共28人同時帶回。警方在現場查扣了天九骨牌2副、骰子1批，以及賭金新台幣11萬元、抽頭金新台幣8200元。

陳姓負責人以及其他3名涉案人士，依刑法賭博罪被移送高雄地檢署偵辦，而24名賭客則依社會秩序維護法接受裁處。至於以掩護非法賭場的女模會館，警方表示將會向事業主管機關申請裁處，停止其營業並斷水斷電，以阻止業者再次規避警方查緝。。

▲高雄新興區一家女模會館頂樓藏職業賭場，警方破門而入，將人通通帶回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）