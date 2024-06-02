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彰化女入「謝金河」群組被洗腦　捧50萬面交...車手太可疑露餡

▲員林警分局逮捕詐騙車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲員林警分局逮捕詐騙車手。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有名中年女子加入「謝金河股市投資群」LINE群組，拿出50萬元投資，雙方約在超商面交，卻被眼尖的民眾發現，有疑似詐騙車手出現，報警逮人，狡猾的車手一看到身旁有人，立即3度更換地點，最後約定在女子家中取款，還是被員警逮捕，警詢後將依詐欺、洗錢等罪嫌移送偵辦。

▲員林警分局逮捕詐騙車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林警分局表示，詐騙集團透過臉書Facebook等社群軟體，引誘受騙女子加入「謝金河股市投資群」LINE群組，再於群組內以假投資手法，使其深信穩賺不賠，並提議讓被害人面交投入高額金錢，再由該名23歲林姓車手出面取款。

警方於5月28日接獲通報，有人在員林某間便利商店內形跡可疑，疑似詐騙集團，警方派員到場觀察，確認是車手，但他發現有人靠近就離開，接著又更換到其他鄉鎮2家便利商店徘徊，最後到女子家中面交，但行蹤全被警方掌握，在車手拿到50萬元後，當場將人壓制逮捕。

▲員林警分局逮捕詐騙車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局長吳詠傑表示，詐騙集團近日來常冒名刊登詐騙訊息或創立社群團體，邀請相當多民眾入群，再以話術讓民眾相信「穩賺不賠」、「保證獲利」，使被害人一時不察而掉入詐騙陷阱裡，在此呼籲，請網友勿輕信陌生人推薦獲利顯不合理的投資管道，或是標榜加入投資老師LINE群組可獲得飆股資訊等廣告，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

▲員林警分局逮捕詐騙車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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