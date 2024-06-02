顧立雄「成立類似美軍DIU新單位」　強化無人機、無人艇發展

▲顧立雄。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄近日邀請軍事線記者餐會時透露，國防部將成立類似美軍DIU（Defense Innovation Unit）的新單位，編制整評司之下，目的在於強化中科院與民間研發單位的整合。他透露，未來著重新型無人機、水面無人艇的發展；而未來對美採購方面，也會從軍售（FMS）漸漸轉向商售（DCS）。

在新冠疫情後，軍方近日重啟媒體餐會，由總統賴清德首任文人國防部長顧立雄主持。他在席間被問及，何時接獲總統的通知，要接任部長？他則笑著反問，「你說的是哪一位總統？」他開玩笑地說，這是蔡英文、賴清德「共謀」，時間其實滿早的，而且其實過去就已可感受到，層峰一直有相關的考量（要他接掌國防部）。

對於從國安會到國防部，業務的職掌轉變，顧立雄表示，在國安會四年期間，主要負責台美交流，到了國防部之後，就要面對各項軍事業務細節。他說，在國安會期間，負責帶隊赴美交流，業務中也牽涉許多國防事務，也認識了副部長柏鴻輝，以及戰規司等將領。

有關上任國防部長後的工作重點，顧立雄依序指出，包括「強化不對稱戰力」、「聯合作戰」、「加強全社會防衛韌性」，以及「後備戰力的提升」等。其中，國造潛艦IDS後續艦的問題，目前都還在測試階段，雖然沒有明確律定期程，但相信有相關目標，基本態度上是「一切以安全為上」。

至於軍備問題上，顧立雄透露，將成立類似美軍前瞻創新發展小組DIU（Defense Innovation Unit）的單位，編制會在整評司之下，並且由他親自督導，目的在於，整合中科院與民間研發單位量能。

顧立雄指出，從烏克蘭、俄羅斯戰爭型態下，可以看到無人機的使用非常吃重，因此無人機會是我國未來發展重點，而且他強調，台灣必須強化無人機的國防自主能力，有自己的生產線是非常重要的；而前參謀總長李喜明所主張，建置突擊小艇的不對稱戰力，他則表示，會以水面無人艇為主，而水面下的無人載具，則因為科技難度高，還不是目前工作重點。

在對美採購方面，顧立雄證實，會從軍售（FMS）漸漸轉向商售（DCS）；國防預算部分，他在席間沒有具體證實會再提升，但他認為，預算方面，要向國際展現自我防衛的決心。