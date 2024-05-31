全台首次出動無人機廣播安民心　台中消防高樓層救火演練逼真

▲▼台中消防局進行高樓層救火演練，全台首次出動無人機廣播安定民心。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

有鑑於新竹市大樓住宅火警造成超過300名住戶受困及2名消防人員不幸殉職，台中消防局31日上午舉行高樓層救災演練，這次創全台之先，首次出動無人機升空120公尺、40層樓，針對雲梯車無法到達且受困的高樓層住戶廣播，不但能安撫人心，免於恐懼，還可適時指引災民如何躲災、逃生，幫助極大。

消防局上午針對大樓住戶疏散、地下室電動車火災搶救、消防人員發生突發事故等待救援處置、高樓層受困民眾救援等進行演練，過程逼真。

副局長楊元吉指出，消防人員救災安全應以最高標準看待，為了充實救災所需器材，自108至110年每年編列4、5千萬元經費，111年增加到7千多萬元，112年9千多萬元，113年更高達1億2千多萬元，目前現有24輛雲梯車，其中50米雲梯車有5輛，預計115年購置1輛70米雲梯車。

副市長鄭照新表示，台中市全市超過600棟高層建築物，通常建築物越高，代表發生緊急事故時之應變、救援難度也隨之提高，加上近年電動汽車、電動機慢車等快速發展，相關用電安全及鋰電池火災衍生之危害因子，讓災害不再只是單一類型，十足考驗民眾應變力及消防人員的救災安全，因此特別呼籲，電動載具之充電設備安裝，務必遵守相關法令規範，確保品質與安全。

上午首次出動無人機加入演練，台中無人機依法最高可升空120公尺，不但機動性高，隨時掌握各樓層受困住戶情況，還可透過無人機喊話器，穩定受困人員情緒，甚至指引逃生路徑，目前全市有5台無人機。

楊元吉不忘提醒，濃煙是火場的頭號殺手，切記不可嘗試穿越濃煙，只有在確認樓梯間沒有煙霧時，才可以選擇走樓梯，往下往外逃生，萬一樓梯間有煙霧，應改採水平方向尋找其它逃生路線，或在相對安全空間關門避難，等待消防人員到場救援，才是安全離開火場的正確路徑。