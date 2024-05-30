對台軍演還有B、C後續？　陸國防部：台獨挑釁「反制就推進一步」

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

解放軍「聯合利劍－2024A演習」的「A」被解讀具有連續性，後續可能還有B、C等軍事活動。對此，大陸國防部今（30）日下午回應稱，台獨挑釁一次，反制就推進一步，直至實現祖國完全統一；如今的台海局勢「確有升溫」，但解放軍始終是枕戈待旦，堅決會打掉一切形式的台獨分裂勢力。

大陸國防部新聞發言人吳謙今日在記者會上，評價「聯合利劍－2024A演習」打擊了台獨囂張氣焰，震懾了外部勢力干涉，實現了預期目的。

當被問到後續是否還有B、C等後續軍演時，吳謙重申，台獨挑釁一次，反制就推進一步，直至實現祖國完全統一；解放軍「楊根思連」有「三個不相信」光榮傳統，即「不相信有完不成的任務，不相信有克服不了的困難，不相信有戰勝不了的敵人」。

國台辦在29日的例行記者會上，發言人朱鳳蓮同樣回答了上述問題稱，「台獨」挑釁一日不止，解放軍捍衛國家主權和領土完整的行動就一刻不停。

另外，吳謙在記者會上形容如今的台海局勢「確有升溫」，但是中國人民解放軍在這個方面始終是枕戈待旦，堅決會打掉一切形式的台獨分裂勢力，「任憑風浪起，穩坐釣魚船。」

我國防部日前回應近期解放軍軍演，批評是「不理性並片面改變區域和平穩定的行為，國際不樂見也不歡迎」。對此，吳謙回應稱，這些消息源於對自身實力的錯誤認識分析。