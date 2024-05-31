　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普嗆「若中犯台就轟炸北京」　顧立雄：還沒有收到完整的演講內容

▲▼立法院司法法制委員會 林佳龍 顧立雄 聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

有外媒報導稱，美國前總統川普近日嗆聲，如果中國敢在他的任期內入侵台灣，就會轟炸北京作為回應。中國國防部則批評，這樣的言論是非常喪心病狂的。國防部長顧立雄今（31日）受訪時表示，還沒有收到完整的演講內容、是個去脈絡化的內容，不適合立即在這邊回應，至於中國說這是喪心病狂，大家都清楚，在印太地區不斷挑釁的是中國。

英國《獨立報》引述《華郵》報導，川普在一場募款活動上暗示，如果在他的任期內俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸莫斯科以作為回應；同樣地，如果中國入侵台灣，他也揚言對北京採取攻擊行動。陸國防部舉行例行記者會回應，「如果這一報導是屬實的話，上述言論是非常喪心病狂的。」

對此，顧立雄今赴立院備詢，他會前接受媒體聯訪時表示，至少目前收到的訊息，還沒有完整的演講內容、這是個去脈絡化的內容，還無法完全證實他想要表達的是如何，不適合立即在這邊回應。

顧立雄也說明，至於中國說這是喪心病狂，大家都很清楚，在印太地區不斷挑釁的是中國，如果中國停止挑釁行為，台海、印太地區的和平就能夠維持。

而首次以國防部長身份到立院備詢心情如何？顧立雄回應，之前在金管會就很常來，現在有回家的感覺。至於國安局示警共軍軍演常態化？顧則表示，大家都是國安團隊一部分，尊重也同意國安局的判斷，國軍重要的是，每次面對軍演要妥適應處，這是我們的責任， 也從他們每次軍演得到經驗，藉此加強戰力跟整備。

至於有學者說，中共藉由環太軍演測試底線？顧立雄表示，尊重每個學者、相關退役人士說法，主要還是關切中共軍演的意圖、過程中的威脅，以及如何妥適應處，國安局也有說明，主要是恫嚇、認知戰，也透過法律戰作為將台海內水化，國軍責任就是藉由軍演吸取相關經驗，加強應處能力。

ET快訊
長髮哥出院了！　2道刀疤貼起來
上節目爆前夫「精子有問題」　女名嘴無罪確定
唯一公開甜蜜照認愛「卻早被分手」！　劉尚謙心碎PO文
快訊／狂勝21分！　睽違13年挺進總冠軍賽
「空服員入口打招呼」隱藏用意曝光！　空姐：不只是禮貌
胡瓜要求賠償5200萬元！　民視回應了
25歲爆乳妹男模店爽玩賴帳！　還要警說：公主請下車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大陸再出手！中止134項ECFA關稅減讓　洪孟楷：賴清德獨派的連鎖效應

賴清德站穩「非核家園」政策？　黃暐瀚：第一個任期不會延用核電

藍修法「提高罷免門檻」逕付二讀又撤案　黃捷轟：真的很無恥

趙天麟甩「親中」醜聞翻身成獨董　柯文哲諷：有黨證真好

北市警察局長人選惹議　柯文哲：蔣萬安是被耍、我是不曉得被怎麼了

綠委仍穿白球鞋出席院會　徐巧芯：不尊重卓榮泰「蠻可笑的」

被葉元之點名應被罷免　傅崐萁：我都會來承擔

立院黨爭後誰來化解憲政僵局？　游盈隆：恐怕是七月以後的事情

陸又中止ECFA產品關稅減讓　柯文哲：預期中的事、政府應準備

赴陸團禁令「微鬆綁」觀光業者仍不滿　李孟諺：盡量從寬認定

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

大陸再出手！中止134項ECFA關稅減讓　洪孟楷：賴清德獨派的連鎖效應

賴清德站穩「非核家園」政策？　黃暐瀚：第一個任期不會延用核電

藍修法「提高罷免門檻」逕付二讀又撤案　黃捷轟：真的很無恥

趙天麟甩「親中」醜聞翻身成獨董　柯文哲諷：有黨證真好

北市警察局長人選惹議　柯文哲：蔣萬安是被耍、我是不曉得被怎麼了

綠委仍穿白球鞋出席院會　徐巧芯：不尊重卓榮泰「蠻可笑的」

被葉元之點名應被罷免　傅崐萁：我都會來承擔

立院黨爭後誰來化解憲政僵局？　游盈隆：恐怕是七月以後的事情

陸又中止ECFA產品關稅減讓　柯文哲：預期中的事、政府應準備

赴陸團禁令「微鬆綁」觀光業者仍不滿　李孟諺：盡量從寬認定

大陸再出手！中止134項ECFA關稅減讓　洪孟楷：賴清德獨派的連鎖效應

唐西奇締季後賽首見神紀錄！全票獲西冠MVP　花6季前進總冠軍賽

被控賤賣土地「轉手套利4億」　中信金前行政長纏訟5年一審無罪

廢校變身食農教育新場域兼社區照顧 　獲2024全球卓越建設銀獎

2024年台灣50大富豪出爐！　廣達林百里身價近3800億元穩居首位

Bugatti推「限量500台」L’Ultimer　後繼車換搭V16油電、6月亮相

陸必勝客「胖手」涉抄襲！博物館去年就註冊：創意是觀音菩薩

葛妮絲派特洛秀自家老錢風廚房　「二手回收」元素是亮點

西班牙城鎮下禁令！　單身趴「不准穿這種衣服」 違者罰2.6萬

起飛前「1人捲入飛機引擎」身亡！　荷蘭調查出爐：男員工輕生

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

政治熱門新聞

幕後／蔣選方仰寧　卻被劉問李西河

不甩蔣萬安選方仰寧！內政部說明了

直擊／立院「韓式」服裝儀容上路　韓國瑜轉角撞見1綠委驚呼：帥啊！

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

趙天麟外遇後翻身成獨董　今出國訂錯航班「感謝上帝美好安排」

李西河接警局長　他批中央耍人有趣？

李西河非蔣希望人選　北市府證實

北市警察局長未如蔣萬安意　劉世芳：溝通不會百分之百滿意

王義川果然憨川！　游淑慧點一關鍵：他知道資料中「誰是誰」

黃國昌點名林佳龍明別「反質詢」

AIT正式新聞稿未提「韓國瑜」　僅寫「立法院領袖」

管碧玲：海洋科學序列教材　全台補助推廣

快訊／24歲上兵國防部博愛大樓墜樓　國防部回應了

王義川監控爭議　台灣資安存在腐敗

更多熱門

相關新聞

赴陸團禁令「微鬆綁」觀光業者仍不滿　李孟諺：盡量從寬認定

赴陸團禁令「微鬆綁」觀光業者仍不滿　李孟諺：盡量從寬認定

兩岸團客禁令僵局未解，但行政院30日宣布微鬆綁，過去限制2月7日前攬客成團者須在5月底前出團，未來放寬到6月1日起仍可正常出團。交通部長李孟諺今（31日）受訪時表示，會盡量從寬、彈性認定，確保旅客跟旅行業者權益。

川普小幅落後拜登！全美最新民調曝

川普小幅落後拜登！全美最新民調曝

快訊／24歲上兵國防部博愛大樓墜樓　國防部回應了

快訊／24歲上兵國防部博愛大樓墜樓　國防部回應了

伊凡卡打破沉默「貼1張照」力挺川普

伊凡卡打破沉默「貼1張照」力挺川普

川普嗆中國侵台會轟炸北京　大陸國防部：喪心病狂

川普嗆中國侵台會轟炸北京　大陸國防部：喪心病狂

關鍵字：

顧立雄國防部台海局勢川普台美關係國安局共軍軍演

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

偷拉屎不敢認！父塞辣椒入口懲罰噎死4歲兒

面試遭老闆亮槍「闖紅燈硬上」！判決出爐

日男被特快列車撞飛亡！身體彈飛撞斷女高中生膝蓋

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面