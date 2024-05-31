川普嗆「若中犯台就轟炸北京」　顧立雄：還沒有收到完整的演講內容

▲國防部長顧立雄 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

有外媒報導稱，美國前總統川普近日嗆聲，如果中國敢在他的任期內入侵台灣，就會轟炸北京作為回應。中國國防部則批評，這樣的言論是非常喪心病狂的。國防部長顧立雄今（31日）受訪時表示，還沒有收到完整的演講內容、是個去脈絡化的內容，不適合立即在這邊回應，至於中國說這是喪心病狂，大家都清楚，在印太地區不斷挑釁的是中國。

英國《獨立報》引述《華郵》報導，川普在一場募款活動上暗示，如果在他的任期內俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸莫斯科以作為回應；同樣地，如果中國入侵台灣，他也揚言對北京採取攻擊行動。陸國防部舉行例行記者會回應，「如果這一報導是屬實的話，上述言論是非常喪心病狂的。」

對此，顧立雄今赴立院備詢，他會前接受媒體聯訪時表示，至少目前收到的訊息，還沒有完整的演講內容、這是個去脈絡化的內容，還無法完全證實他想要表達的是如何，不適合立即在這邊回應。

顧立雄也說明，至於中國說這是喪心病狂，大家都很清楚，在印太地區不斷挑釁的是中國，如果中國停止挑釁行為，台海、印太地區的和平就能夠維持。

而首次以國防部長身份到立院備詢心情如何？顧立雄回應，之前在金管會就很常來，現在有回家的感覺。至於國安局示警共軍軍演常態化？顧則表示，大家都是國安團隊一部分，尊重也同意國安局的判斷，國軍重要的是，每次面對軍演要妥適應處，這是我們的責任， 也從他們每次軍演得到經驗，藉此加強戰力跟整備。

至於有學者說，中共藉由環太軍演測試底線？顧立雄表示，尊重每個學者、相關退役人士說法，主要還是關切中共軍演的意圖、過程中的威脅，以及如何妥適應處，國安局也有說明，主要是恫嚇、認知戰，也透過法律戰作為將台海內水化，國軍責任就是藉由軍演吸取相關經驗，加強應處能力。