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詐團又來！冒名中捷案「糖尿病母遭砍傷」騙醫藥費　台中市府怒了

▲詐團又啟動！冒名中捷案「糖尿病媽媽遭砍傷」騙醫藥費，中市府說話了。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲詐團又啟動！冒名中捷案「糖尿病媽媽遭砍傷」騙醫藥費，中市府呼籲，此為詐騙，勿受騙上當。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中捷21日發生駭人的隨機持刀傷人案發生後，英勇救人的長髮哥許瑞顯一度遭冒名詐騙，警方火速逮到一名林姓男子。不料，今天中捷另名高中生傷者出院後，網路又流傳一則貼文，一名女網友指稱自己與媽媽當天也被砍傷，媽媽因有糖尿病，導致傷口不易癒合一直出血，希望網友捐款。對此，台中市政府表示，這是詐騙訊息，籲民眾勿上當，警局已展開追查，依法究辦。

中捷傷人案發生當天，一名林姓男子事隔幾小時竟冒名為「中捷長髮男」許瑞顯，誆稱自己住院，急需用錢，因為與歹徒搏鬥時，皮夾掉了，還稱只需要5萬元。因中捷案備受矚目，警方也不敢大意，隨即啟動調查，火速將人逮捕到案。

今天呂姓高中生出院，中捷案再次受到矚目，竟又有不肖人士在臉書社團貼文詐騙，該名貼文網友指稱，5月21日當天，自己扶著媽媽上捷運，結果遇到男子亂揮刀，自己與母親都受傷，但母親因為糖尿病史沒有保險，傷口也癒合很慢，一直出血，希望大家集氣，最後還希望網友捐款當醫藥費用。

針對此事，台中市警察局強調，5月21日案發當天受傷送醫民眾中，並沒有文章中所指女性被害人，為詐騙假訊息。警察局已私訊爆料公社管理員，將該則文章刪除，避免造成民眾受騙上當；同時已立即展開追查，依法偵辦。

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