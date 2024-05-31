　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美破獲「全球最大僵屍網路」　感染1900萬個IP位址！中國籍首腦恐關65年

▲賽門鐵克透露，大陸駭客對美國和東南亞的人造衛星公司、國防外包公司和電訊公司的網路發動攻擊。(示意圖／達志影像／美聯社)

▲美國破獲全球最大的殭屍網路，逮捕中國籍首腦，最重可判65年有期徒刑。（示意圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國司法部29日宣布，美方與新加坡、泰國和德國當局合作破獲了名為「911 S5」的殭屍網路（BotNet），逮捕幕後運作近10年的中國藉首腦Yunhe Wang。聲明指出，這可能是「世界規模最大的僵屍網路」，感染了全球近200國多達1900多萬個IP位址，用於詐騙、兒童剝削等非法活動。

據美聯社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，這項由司法部牽線的行動匯集來自全球的執法合作夥伴，破獲了一個助長網路攻擊、大規模詐騙、剝削兒童、騷擾、炸彈威脅和違法出口行為的殭屍網路「911 S5」。這些犯罪活動在全球連帶造成59億美元（約新台幣1916億元）的損失。

▲▼北韓派駭客攻擊全球藥廠竊取新冠疫苗技術，就連南韓也不放過。（示意圖／達志影像）

▲中國籍首腦Yunhe Wang自2014年起，從事殭屍網路（BotNet）犯罪活動將近10年。（示意圖／達志影像）

美國司法部聲明指出，中國籍首腦Yunhe Wang創立、運作「911 S5」殭屍網路，在最近10年間散播惡意軟體，入侵並遠端操縱與Windows電腦有關的1900多萬個IP位址，其中包括位於美國的61萬個IP位址，再將受感染電腦的訪問權限販售給犯罪份子，從中獲利至少9900萬美元（約新台幣32億元），若被定罪最重可能面臨65年有期徒刑。

Yunhe Wang於5月24日在新加坡遭到逮捕，當局還查獲了價值2900萬美元（約9.4億元）的加密貨幣。起訴書提到，Yunhe Wang利用這些非法所得，在美國、中國、新加坡、泰國、阿拉伯聯合大公國、聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）等國家購買21處房產，他本人透過鉅額投資取得聖克里斯多福及尼維斯的公民身分。

ET快訊
江蕙封麥9年罕見喊話張學友：想再跟你合唱
救護車拚命叭！小客車一直擋　阿嬤駕駛現身：我當時很緊張
快訊／陸准飛新疆空域　華航長榮：已取得許可
獨／孫安佐在普吉島被警帶走3次　狄鶯從醫院把他領回
獨／身高沒160被迫退訓！正妹打贏憲法官司：沒規畫再當消防員
快訊／孫安佐呼麻露下體首發聲！
高職女遭霸凌離世！盧秀燕自曝「進職場被霸凌」：不會這樣算了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嫩媽搭車遭下藥性侵！喝下「司機給的飲料」被迷昏　流血躺路邊

男性騷混血少女「耳邊低語想壞壞」　少女爸爆氣一拳重擊殺了他

殺人犯被關進監牢！他深夜獸性大發　扒光同寢獄友「強壓硬上」

美破獲「全球最大僵屍網路」　感染1900萬個IP位址！陸籍首腦被捕

尹錫悅支持率跌剩21%「上任以來新低」　韓媒點出2大痛點

驚悚瞬間曝！越南工人「捲入攪拌機」絞斷1手2腿　搶救2天不治

南韓宣布：提高首爾恐攻警戒級別　防韓非領導人會議出事

快訊／遭北韓「糞便氣球」屎攻！　南韓放話：將採取報復措施

美國飛行秀驚見神祕UFO　14秒清晰直擊影片曝光

陪朋友面試竟過關！「卡車司機成空少」扭轉人生　前後對比圖曝光

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

嫩媽搭車遭下藥性侵！喝下「司機給的飲料」被迷昏　流血躺路邊

男性騷混血少女「耳邊低語想壞壞」　少女爸爆氣一拳重擊殺了他

殺人犯被關進監牢！他深夜獸性大發　扒光同寢獄友「強壓硬上」

美破獲「全球最大僵屍網路」　感染1900萬個IP位址！陸籍首腦被捕

尹錫悅支持率跌剩21%「上任以來新低」　韓媒點出2大痛點

驚悚瞬間曝！越南工人「捲入攪拌機」絞斷1手2腿　搶救2天不治

南韓宣布：提高首爾恐攻警戒級別　防韓非領導人會議出事

快訊／遭北韓「糞便氣球」屎攻！　南韓放話：將採取報復措施

美國飛行秀驚見神祕UFO　14秒清晰直擊影片曝光

陪朋友面試竟過關！「卡車司機成空少」扭轉人生　前後對比圖曝光

台青走進全球最大茶海　「哇」出聲嘆非常浪漫

露營車渡假村菜餚全韓文說明　釜山獅友大讚貼心超國際化

《九龍城寨》王九來了！伍允龍被認成郭富城　笑談粉絲「沒劉俊謙多」

艾瑞絲成功甩肉3公斤！　被媽嫌胖曝理想體重：繼續努力

治療師變狼！患者車禍手受傷「他摸乳頭」復健　女報案崩潰搥牆

藍要官員舉手答「是否擔心反質詢」　卓榮泰急制止暗酸：這樣沒紀錄

肌膚質感再提升！夏季5款面膜推薦　一敷修護超有感

黨員被提名考試委員！國民黨不知情　要求主動說明理由

曾頌恩腿傷OK　平野惠一笑：恢復能力超強

行動挺花蓮！台中媒介120旅遊團　雲林苗栗推縣民遊花補助

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

偷拉屎不敢認！父塞辣椒入口懲罰噎死4歲兒

日男被特快列車撞飛亡！身體彈飛撞斷女高中生膝蓋

南韓釜山超市嚴重爆炸　點燃數百罐瓦斯！

爸衝回火場救不活4歲兒　同葬1副棺材永遠相擁

YouTube前執行長19歲兒「吸毒吸到死」

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

京都暴雨後1.3m「變種怪魚」現身！

快訊／川普封口費案34罪名全成立　最重恐判4年徒刑

最強高中生　231大學砸4.8億獎金搶人

川普最重被關4年　喊冤：被操縱的審判

更多熱門

相關新聞

美飛行秀驚見UFO　14秒清晰直擊影片曝光

美飛行秀驚見UFO　14秒清晰直擊影片曝光

5月27日是美國的陣亡將士紀念日（Memorial Day），上週末，華盛頓特區舉辦了一系列相關活動。在此期間，美國海軍著名的藍天使特技飛行隊在長島（Long Island）進行表演時，有人意外拍到一架不明飛行物（UFO）快速掠過，該事件的影片迅速在網上傳播。

女子在車展爬上特斯拉車頂抗議…判賠77萬

女子在車展爬上特斯拉車頂抗議…判賠77萬

星巴克中國被迫加入價格戰　提升銷售額和利潤

星巴克中國被迫加入價格戰　提升銷售額和利潤

陸又中止ECFA產品關稅減讓　總統府：典型的經濟脅迫

陸又中止ECFA產品關稅減讓　總統府：典型的經濟脅迫

上課偷摸私密處　男師教室猥褻8名小學生

上課偷摸私密處　男師教室猥褻8名小學生

關鍵字：

殭屍網路中國逮捕詐騙兒童剝削中國駭客殭屍病毒木馬程式電腦病毒北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面