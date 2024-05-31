美破獲「全球最大僵屍網路」　感染1900萬個IP位址！陸籍首腦被捕

▲美國破獲全球最大的殭屍網路，逮捕中國籍首腦，最重可判65年有期徒刑。（示意圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國司法部29日宣布，美方與新加坡、泰國和德國當局合作破獲了名為「911 S5」的殭屍網路（BotNet），逮捕幕後運作近10年的中國藉首腦Yunhe Wang。聲明指出，這可能是「世界規模最大的僵屍網路」，感染了全球近200國多達1900多萬個IP位址，用於詐騙、兒童剝削等非法活動。

據美聯社報導，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，這項由司法部牽線的行動匯集來自全球的執法合作夥伴，破獲了一個助長網路攻擊、大規模詐騙、剝削兒童、騷擾、炸彈威脅和違法出口行為的殭屍網路「911 S5」。這些犯罪活動在全球連帶造成59億美元（約新台幣1916億元）的損失。

▲中國籍首腦Yunhe Wang自2014年起，從事殭屍網路（BotNet）犯罪活動將近10年。（示意圖／達志影像）

美國司法部聲明指出，中國籍首腦Yunhe Wang創立、運作「911 S5」殭屍網路，在最近10年間散播惡意軟體，入侵並遠端操縱與Windows電腦有關的1900多萬個IP位址，其中包括位於美國的61萬個IP位址，再將受感染電腦的訪問權限販售給犯罪份子，從中獲利至少9900萬美元（約新台幣32億元），若被定罪最重可能面臨65年有期徒刑。

Yunhe Wang於5月24日在新加坡遭到逮捕，當局還查獲了價值2900萬美元（約9.4億元）的加密貨幣。起訴書提到，Yunhe Wang利用這些非法所得，在美國、中國、新加坡、泰國、阿拉伯聯合大公國、聖克里斯多福及尼維斯（St. Kitts and Nevis）等國家購買21處房產，他本人透過鉅額投資取得聖克里斯多福及尼維斯的公民身分。