摟長腿女友！詐騙首腦「包手哥」遭逮　辯百萬贓款是母親節紅包

▲詐團首腦黃男遭警方逮捕，正摟著女友、拎著百萬贓款外出。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和分局警方今年初接獲報案，有民眾遭假投資詐騙，陸續逮獲面交車手、車手頭之外，循線鎖定該車手集團首腦，並擔任水房的男子。警方全面監控時，男子正摟著長腿女友外出，至於手上才剛到手的100多萬元贓款，竟辯稱是母親節要給媽媽的紅包。警方陸續將該詐團8人拘捕到案，並移送偵辦。

今年3月初，民眾誤信詐騙集團YouTube的假投資廣告，加入不明投資Line群後，一名自稱投資公司理財專員的「劉夢迪」，表示有投資股票獲利管道，民眾信以為真，2次以面交的方式，交付現金30萬給對方，直到獲利了結無法出金，民眾才驚覺被騙，向警方報案。永和警方獲報，立即成立專案小組追查。

民眾警方合作，除了順利當場逮獲面交車手，接著逮捕前兩次所交款車手，4月份下旬，循線逮捕車手頭。警方調查，該車手集團多半為未成年，全由25歲黃姓男子負責徵選，再由20歲郭姓男子、25歲范姓男子調度，黃男則同時擔任水房工作，收取贓款後，再與上游負責詐騙的集團拆帳。

▲詐團首腦黃男遭警方逮捕，百萬贓款竟稱要是母親節的紅包。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方5月中旬，前往逮捕黃男時，黃男拎著紙袋，摟著身材姣好的長腿女友準備外出，警員一擁而上，女友嚇得想逃。而紙袋裝有100多萬元贓款，滿身刺青的黃男，竟辯稱適逢母親節，是要給媽媽的紅包，讓警員當場笑了出來；前往據點查緝時，剛好車手頭來交付100多萬贓款，警方立即逮捕，共查獲200多萬元贓款，並搜出毒品K他命。

▲警方查扣200多萬贓款、點鈔機以及毒品K他命。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方本次3波查緝行動，逮獲以黃男為首等8人的詐騙車手集團，黃男利用未成年懵懂無知，由他們擔任車手取款，再由較資深成員負責收款，警方依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺罪移送新北地檢署偵辦。黃男、郭男遭收押禁見，范男則10萬元交保。

▲新北市政府警察局詐欺防制辦公室提醒。（圖／記者陸運陞翻攝）