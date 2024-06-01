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桃警雷霆除暴專案掃蕩黑幫76人！阻詐騙款1.4億　竹聯天道都栽了

▲桃園市警局執行「雷霆除暴專案」，查獲涉嫌販毒並起獲毒品等證物。（圖／桃園刑大提供）

▲桃園市警局執行「雷霆除暴專案」，查獲涉嫌販毒並起獲毒品等證物。（圖／桃園刑大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局於今年3月間爆發警匪槍擊案後，隨即執行「雷霆除暴專案」，第一階段查獲各類刑案7815件8815人，有效壓制轄內不法分子躁動，5月進行第二階段「雷霆除暴專案」，其中查獲竹聯幫仁堂明仁會、天道盟太陽會、太陽聯盟等黑幫共計76人到案、查獲詐騙集團30件186人，並成功攔阻詐騙匯款160件攔阻金額新臺幣1億4108萬餘元，令更查獲多起非法槍枝、槍彈案件，顯示警方針對非法槍械、詐欺案與查緝黑幫向上溯源、向下刨根、斷絕金流之決心。

▲桃園市警局執行「雷霆除暴專案」，查獲黑槍與彈藥案件。（圖／桃園刑大提供）

▲桃園市警局執行「雷霆除暴專案」，查獲黑槍與彈藥案件。（圖／桃園刑大提供）

桃園市警局表示，自今年3月23日至4月30日執行「雷霆除暴專案」以來，立即有效壓縮轄區不法分子繼續躁動，並弭平警匪槍擊案對治安造成之負面影響，其中市警局於5月執行「雷霆除暴專案」第2階段，共動員警力4243人次，臨檢1194處場所、實施路檢點380處，查獲組織犯罪26件187人、通緝犯702件662人、非法槍彈案15件17人並查扣各式槍枝13枝、子彈364發，獲詐欺集團30件186人，並成功攔阻詐騙匯款160件、攔阻金額高達新台幣1億4108萬餘元，全面蒐報黑幫成員不法事證。

▲桃園市警局執行「雷霆除暴專案」，查獲不法黑槍與彈藥案。（圖／桃園刑大提供）

▲桃園市警局執行「雷霆除暴專案」，查獲不法黑槍與彈藥案。（圖／桃園刑大提供）

其中檢肅竹聯幫仁堂明仁會、天道盟太陽會、天道盟正義會、太陽聯盟等幫派成員共計76人，全力壓制黑幫犯罪氣焰，另外蘆竹區發生李姓退休男子遭詐3千萬元案，警方在短時間內追查出利用話術讓退休男賣房借貸犯嫌到案，並擴大追查出車手集團，展現警方全面掃蕩不法決心。

此外，因應新政府上任，桃園市警局將持續執行「雷霆除暴專案」，對黑道、非法金流、槍毒與詐欺等5大面向犯罪精準打擊。市警局局長吳坤旭強調，警察局對於維護治安不會停歇，將戮力進行各項治安工作、定期規劃封城擴大臨檢專案，提高桃市見警率，遏阻不法分子騷亂，讓桃園市民能安居樂業，全力保障市民生命與財產安全。

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