台鐵汰除柴聯車　花蓮機廠拚研發衝刺維修KPI

▲花蓮機廠是台鐵公司在東部地區車輛維修重鎮。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台鐵公司花蓮機廠是東部地區車輛維修重鎮，隨著新式EMU3000電聯車肩負東部運輸重任，老舊柴聯車將逐步汰除，花蓮機廠的任務也轉型，自力研發系統測試與零組件翻修技術，以達成維修能量KPI目標。

台鐵公司指出，花蓮機廠過去以柴聯車3、4級保養及臨修為主要業務，公司成立後東部運輸換由新式EMU3000電聯車擔任，老舊柴聯車逐步汰除，花蓮機廠增加保養各類客車廂與DHL1000調動機，還自行研製ATP、變速機測台，提升車輛維修的品質。

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▲花蓮機廠自力研發出多項系統測試與零組件翻修技術。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微日前由東區營業處長姜登凡、機務處長鄭國璽、花蓮機廠長羅志維等人陪同，視察花蓮機廠運作情形，聽取簡報後，並與現場主管交換意見，隨後再赴各工廠察看維修作業情形。

▲台鐵公司董事長杜微日前赴花蓮機廠，視察運作情形。（圖／台鐵公司提供）

杜微表示，感謝花蓮機廠全體同仁在轉型改革期間勇於任事，自力研發出多項系統測試與零組件翻修技術，落實並加速線上作業時間。車廂保養能量及漆間不足的情形，杜微也指示請機務處全力協調改善，以達成維修能量KPI目標。