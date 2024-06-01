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花蓮餘震後視察鐵公路　李孟諺要求研擬短期快速提高安全

▲▼交通部長李孟諺視察花蓮震後鐵公路復健工程。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺視察花蓮震後鐵公路復健工程。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

花蓮今(1日)上午凌晨發生芮氏規模5.5地震，最大震度達4級，交通部長李孟諺今搭乘台鐵R200柴電機車前往視察鐵公路震災後復建情形，要求各機關盡全力加速提升花東地區聯外交通的可靠度，指示施工單位儘速完成鐵公路復建修復工作，如期如質完工，另也應研究短期快速提高安全作法。

今日上午凌晨花蓮發生芮氏規模5.5地震，最大震度達4級，台鐵於東幹線發車前全面巡查無虞後順利發車，無火車延誤影響。李孟諺今也前往視察台鐵花蓮機務段機班運作及車輛維修整備，隨即搭乘R200型柴電機車至和仁站北迴線K48+500處聽取災後復舊進度簡報。

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台鐵則說明後續台鐵路線及站場復舊工作，並採最高安全標準施作。至於台鐵和仁站南邊因台9丁山側土石坍崩坍，遭大量土石流灌入，淹蓋路線造成中斷。為維護旅運安全，台鐵公司規劃分段清淤提升蓄災容量、中期加強邊坡保護及告警設施、長期則設置明隧道方式加強行車安全。

▲▼交通部長李孟諺視察花蓮震後鐵公路復健工程。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺視察花蓮震後鐵路運作情況。（圖／交通部提供）

李孟諺也前往震後落石坍方處台9線158.3K視察，公路局說明已規劃於邊坡刷坡後辦理被動式防落石網及落石告警，預計可在113年底完成。李孟諺指示需加強預警及提升應變機制外，0403花蓮地震和近期的豪雨過後，造成嚴重的土石坍方，由於158.3k處路段與台鐵軌道相鄰，他提醒施工單位要提高警覺。

李孟諺指出，花東居民高度依賴鐵公路，公路局應加速辦理設計施工，如邊坡有落石應主動清理，另在落石告警的設計上應可即時通知台鐵公司進行必要的預警作為，在鐵公路聯防部分兩單位應互通有無，以維用路人的安全。

李孟諺強調，提供民眾一條安全回家的路，交通部責無旁貸，他肯定和感謝台鐵公司及公路局積極搶修及努力，施工單位除儘速完成鐵公路相關復建修復工作，為使相關工程如期如質完工，施工過程須加強各項安全防護。同時，除長期工程計劃，也應研究短期快速且能提高安全的作法，滿足民眾行的需求。

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