防堵TR-PASS券「不同人搭到飽」逃票　台鐵擬8月祭實名制

▲台鐵一般TR-PASS 3日券和5日券擬改實名制。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵為推動鐵道旅遊和搭乘火車，推出TR-PASS 3日券和5日券等周遊券，可在期限內不限次數搭乘指定列車，不過卻有少數民眾投機分送其他人劃位取票，出現多人一券搭到飽逃票情況，台鐵公司已研擬比照學生版推出「實名制」TR-PASS券，目標希望8月上路。

TR-PASS為台鐵針對國內外觀光客推出的火車周遊券，其中針對國人的一般TR-PASS 3日券和5日券為不記名，民眾可持PASS券到車站針對所需搭乘班次劃位取票，再持座位車票過閘門，在PASS券3天或5天期限內，可無限次搭乘指定車種列車。

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不過由於一般3日券和5日券為不具名，有少數民眾或是旅行社持一張TR-PASS讓多人使用劃位，旅客憑各自劃位取得座位券過閘門搭車，成投機逃票漏洞。

據了解，目前一般的TR-PASS今年1月到4月賣出2508張，去年一年則賣出上萬張，台鐵已著手研擬設下兩關卡防堵投機行為，預計今年8月改為實名制，票證上將會印製購買旅客的身分證或護照等身分識別後5碼，以供車上查驗身分；此外，未來通過閘門不能僅持劃位後的座位票，需同時出具PASS券票證和座位車票，才能通關搭乘。

▲▼台鐵一般TR-PASS 3日券和5日券擬改實名制。（圖／台鐵公司提供）

對此，台鐵公司表示，台鐵TR-PASS為鼓勵鐵道旅遊提供優惠票價採不記名發售，於指定使用期限內不限乘車次數。依規定TR-PASS應憑票證、封套及座位券一併使用，不得分開使用，如未憑票證乘車，依台鐵公司旅客運送契約無票乘車規定應重新補票。

台鐵公司指出，台鐵公司提醒旅客，應依TR-PASS使用規定及須知持用乘車。台鐵公司將研議檢討現行各式旅遊票卷使用規則，以推廣鐵道旅遊並兼顧公司營收。