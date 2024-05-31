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社會 社會焦點 保障人權

三寶鬼切撞男大生心愛機車！維修費嚇人　「初音號」第1視角畫面曝

記者許權毅／台中報導

台中市逢甲商圈28日發生「初音未來」重機遭鬼切女騎士撞擊車禍。「初音未來」重機車主張姓男大生今日接受《ETtoday新聞雲》訪問說，愛車加上改裝、包膜，總計要19萬左右，自己相當愛惜還幫車子取名「初音號、公主殿下」，如今車身多處受損，車行報價就要8萬多來修理，讓他心痛不已。

就讀僑光科大的19歲張姓男大生，28日17時行經逢甲商圈福星北路時，被另一名62歲張姓女騎士猛撞上，當時張女從右側起步，直接跨越雙白線，導致張生連人帶車噴飛，直接滑行約10公尺左右。警方初判，肇事主因就是張女違反禁止變換車道標線釀禍。

▲▼ 。（圖／張姓大學生提供）

▲▼張生的「初音號」拍下，女騎士跨越雙白線，導致張生煞車不及撞上。（圖／張姓大學生提供）

▲▼ 。（圖／張姓大學生提供）

張生說，自己的Yamaha R15重機入手1年左右，加上改裝品，約莫要18萬元。而整個車子被貼滿滿的虛擬偶像「初音未來」包膜，總計要9500元。現在車身有多處受損，包含排氣管、車殼、車燈、把手等等都有受損，車行報價費用要8萬3000元才能修復。

▲▼ 。（圖／張姓大學生提供）

▲▼張生的愛車受損嚴重，多處需要維修。（圖／張姓大學生提供）

▲▼ 。（圖／張姓大學生提供）

張生透露，身邊的朋友只有自己貼膜，因為喜歡初音未來，才將初音貼滿車身，把車子取名為「初音號」或是「公主殿下」，上一周才騎著「初音號」進行環島一圈，拍了許多照片，沒想到美好回憶沒過多久，就遇到鬼切騎士，把自己跟偶像一起撞飛。

初音號的行車紀錄器也拍下，張女突然從右側竄出，張生看見時已經煞車不及，按了2聲喇叭後，還是發生碰撞，接著就是劇烈滑行磨擦聲，鏡頭還拍下張生痛苦倒臥在地上。

▲▼ 。（圖／張姓大學生提供）

▲台中一名19歲張姓大學生騎著有日本虛擬偶像初音未來的重機上路，結果被一名鬼切女騎士撞上，維修費要8萬多。（圖／張姓大學生提供，下同）

▲▼ 。（圖／張姓大學生提供）

▲張生透露，最近才剛環島回來，不料就遇到車禍，愛車破相。（圖／張姓大學生提供）

第六警分局初步調查，該案為張女沿福星北路中間車道要左轉進入文華路138巷，張男則是沿著福星北路要往福星路方向直行，張女車輛左側車身與張男車頭發生碰撞。2人分別被送往台中榮總與澄清醫院治療，均無酒駕。

▲▼警方初步調查，肇事主因是張女違規跨越標線。（圖／記者許權毅翻攝）

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