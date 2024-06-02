開車到不了的三貂嶺站！網紅走鐵道橋梁噴1萬喊冤案　鐵道局打臉

▲台鐵三貂嶺車站鐵路橋梁的人行維修便道設有禁止通行標誌，不過仍有民眾違規行走。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵三貂嶺車站為全台唯一沒有公路可抵達的秘境車站，民眾可搭火車前往，近來有YouTuber網紅闖入平溪線鐵道橋步行至三貂嶺站遭檢舉，鐵道局上月開罰1萬元，網紅近日拍攝「冤案」影片，質疑車站環境陷人民於罪，要向監察院陳情。鐵道局表示，台鐵於鐵橋便道前後端均設禁止通行標誌，違法事證明確。

三貂嶺車站為全台唯一沒有公路可抵達的台鐵車站，為台鐵宜蘭線和支線平溪線的分支點，除有登山客到訪外，因三貂嶺生態友善隧道「鏡面倒影」成網美景點，也吸引不少攝影愛好者和遊客到訪。

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民眾可搭火車前往台鐵三貂嶺站，車站附近有登山步道外，軌道旁則有小路可通往鐵路橋梁下涵洞行走至鄰近社區和景點，不過也有不少民眾會開車至旁邊社區停車場後，違規走鐵路橋梁至三貂嶺站。

▲旅客可搭火車到台鐵三貂嶺秘境車站。（資料圖／記者彭懷玉攝）

日前有YouTuber網紅闖入平溪線鐵道橋梁步行至三貂嶺站，遭民眾檢舉，警方偵辦後，確定有違法事證，移送鐵道局開罰，交通部鐵道局5月23日寄出裁處書，對該網紅開罰1萬元。

不過該YouTuber隨後則拍攝影片，指他「違反《鐵路法》被罰款新台幣1萬元是冤案」，該網紅影片中指出，台鐵三貂嶺車站在基隆河岸山壁旁，沒有任何一條道路可以抵達這座車站，只有兩座鐵道橋梁對外聯絡，要抵達或離開三貂嶺車站，只能走鐵道橋梁，否則就要泳渡基隆河才能對岸的碩仁里魚寮社區。

YouTuber更指出，當地區民和民眾搭火車都必走平溪線鐵道橋樑，卻只有他被罰，質疑這樣的車站環境構陷人民於罪，要違法才能抵達和離開這座車站，且認為鐵路法這樣的規定不適用平溪支線等觀光鐵道，他要向監察院陳情。

鐵道局則表示，鐵路警察局於112年5月11日函送行為人於112年3月29日行走台鐵平溪線位於三貂嶺站附近之鐵路橋梁，涉嫌違反《鐵路法》第57條第2項規定：侵入鐵路橋梁屬非供公眾通行之處所，請鐵道局依法裁處。

▲三貂嶺車站旁鐵路橋梁上人行維修通道為台鐵員工巡道使用，禁止民眾通行。（資料圖／記者彭懷玉攝）

鐵道局指出，經審酌鐵警局所函送相關事證，包括行為人、當地里長、台鐵員工訪談紀錄以及照片，且該鐵路橋梁便道前後端均設有禁止通行標誌，違反鐵路法事證明確，爰依《鐵路法》第70條第1項規定，於113年5月23日函送裁處書，處以最低罰鍰1萬元。至於台鐵三貂嶺車站是否有聯絡道路，非屬鐵道局權責範圍。

據了解，三貂嶺車站旁鐵路橋梁設有兩側維修便道，主要是提供台鐵人員巡道或維修時通行，不開放民眾行走，民代也曾邀集台鐵和地方政府、警方到當地會勘，建議新設行人便橋讓民眾合法通行，由新北市政府規劃設計興建，並請國營台鐵公司提供土地或由新北市府租用。

台鐵局則表示，三貂嶺站旁的鐵路橋梁人行維修便道設有「禁止通行」標誌，呼籲民眾守法保護自己及大眾安全。