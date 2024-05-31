直擊維修基地！高鐵營隊6／4起報名　台鐵也辦「鐵路歷史講座」

▲高鐵舉辦暑假營隊，6月4日起開放報名。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

受青年學子歡迎的「高鐵營隊」開辦16年來已吸引5200人報名，今年暑假營隊將在6月4日起至13日開放網路報名，將可進入高鐵運務大樓和維修基地探索；台鐵公司也攜手「台鐵文化志工隊」及「中華民國鐵道文化協會」將在6月15日舉辦「台灣鐵路歷史講座」，即起開放報名。

「台灣高鐵2024暑假營隊」將於6月4日起至6月13日止，開放網路報名，台灣高鐵公司表示，歡迎對鐵道文化有興趣的大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學參加，將安排參加暑假營隊的學員們搭乘高鐵列車，參訪科技感十足的高鐵探索館及平時難得一見的運務大樓、維修基地，進行深度導覽、實作體驗，展開探索之旅。

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「高鐵2024暑假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（五、六年級），共八梯次，每梯次為期一天，採網路報名。高鐵公司將於6月14日將以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於6月17日在活動報名網頁公告錄取名單。

▲高鐵舉辦暑假營隊，6月4日起開放報名。（圖／高鐵公司提供）

此外，為慶祝113年鐵路節(台鐵137週年)活動期間，台鐵公司與「台鐵文化志工隊」及「中華民國鐵道文化協會」攜手於6月15日在台鐵大樓第一會議室合辦「台灣鐵路歷史講座」。

講座也邀請蔡龍保教授專題演講鐵路興建．產業發展．亮點遺跡—鐵路宜蘭線•回首已百年」及任恒毅助理教授專題演講「台鐵列車排點之趣變--跳蛙與胚騰(The Changing Mindset of TR's Train Scheduling--Leapfrog and Pattern Diagram )」，即起免費報名。

台鐵公司表示，台灣鐵道建設始於1887年清末劉銘傳時代，歷經日治時期，一路至今，造就現今縱貫全台的鐵道網絡。看鐵道文化呈現的歷史脈絡及地理連結，再再印證台灣人文、經濟的發展史，台鐵公司努力守護鐵路文化的同時，「也重視鐵道文化的推廣。