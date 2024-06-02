　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務，鈔票，美元，美金，投資，金錢。（圖／pixabay）

▲有錢人重視理財和管理風險。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國理財機構「Felton & Peel Wealth Management」創辦人、金融專家馬力克（Malik S. Lee）從業超過20年，服務富豪客人的經驗將近15年，他觀察出在他的客戶中最有錢的那些人，通常都具備3個特點，而他說守住財富絕對比創造財富還要更難且更重要。

馬力克為《商業內幕》撰文分享經驗，他說他經常被人問到成為有錢人的秘訣到底是什麼，或是他是否觀察到他最富有的客戶層普遍有哪些特點，讓他們如此成功。

馬力克表示，他說每個人達到財富自主的方式可能都不一樣，但根據他多年的觀察，有錢人普遍的3個好習慣。

1.每年最重要的花費是「儲蓄」

馬力克最有錢的客戶每年會把收入的25％或更多的錢存起來，多數行業專家會建議至少拿10％至15％當儲蓄，並且可以逐年增加，或視現金流決定，「我同意這個策略，也經常向我們客戶推薦這個方法。如果你現在是0儲蓄的人，將10％的收入存起來是一個好的開始。」

2.富人們擅於了解並管理風險

馬力克說，在攀登世界最高山喜馬拉雅山的過程中，下山喪命的人遠比登山喪命的人還多。若用同一個道理來比喻財富，更多的「財富傷亡」其實是在試著維持財富時發生。一旦你有錢了，你就需要遠離不好的投資決策和市場波動的影響，但其他也有像視過度消費、通膨，甚至是無聊的訴訟，也是造成財富減少的原因。

只是馬力克也說，光是保護財產這件事就需要付出高昂的代價，例如人壽保險可讓人避免受到遺產稅影響，類似的例子非常多，每一項維護財產的產品也都會增加支出負擔；然而，與沒有保險的後果相比，花費在維護上的成本其實微乎其微。

3.有專家團隊的支援

雖然愈來愈多人自己靠著Google和YouTube學習如何理財，但馬力克說，他最成功的那批客戶，都會直接尋求專家的協助，一支專業的財富管理團隊，通常包含一名律師、一名稅務專家、一名保險專家，以及一名財務顧問或規劃師。

馬力克表示，專家們不僅提供專業知識和可行的行動幫助富豪，但專家真正的價值其實在更多細微之處，例如控制情緒。不論一個人多有錢，有時候都可能會失去冷靜，我最成功的客戶仰賴我們幫他冷靜下來，並做出合理的理財決策。

在面對未知時，專家的建議可以為客戶指引一個明確的方向，馬力克最富有的客人，都很重視針對他們的目標和狀況制定的全盤理財計畫，並運用計畫優先幫助他們的目標，以及制訂現金流策略，以最大化儲蓄與優化配置策略，「此外，他們也靠這些計畫管理曝險。」

最後，馬力克表示在金融領域，事情永遠在變化，隨時都有新的產品、突破性的研究出現，專家的作用也能幫助富豪跟上快速變化的金融與法律環境。

ET快訊
西部大雨即將開始　鄭明典示警：強對流往南部接近
魚乾「公開男友了」！　合體超甜：像換一個人
快訊／大雷雨來了！　3縣市警戒
快訊／孫安佐和解狄鶯了！　嗆孫鵬「有種跟我說」：別做偷雞摸狗
快訊／10縣市大雨特報　今全台變天
狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子反爆：她半夜打來罵人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

50萬郵輪之旅泡湯！她出發前嗨翻PO文　「1細節」讓假期毀了

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

美國與非洲近36國結束軍演　中俄惡意影響力成新挑戰

第4度延期！波音星際飛機首次載人飛行　發射前最後一刻喊卡

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘　狂吸萬人朝聖

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

孫安佐喊：我家有錢，有需要拼命嗎？

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

孫安佐開直播怨爸媽

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

50萬郵輪之旅泡湯！她出發前嗨翻PO文　「1細節」讓假期毀了

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

美國與非洲近36國結束軍演　中俄惡意影響力成新挑戰

第4度延期！波音星際飛機首次載人飛行　發射前最後一刻喊卡

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘　狂吸萬人朝聖

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

西部大雨即將開始　鄭明典示警：強對流往南部接近

玉山盃／三重、青埔球場雨勢不斷　2日賽事順延一天

史上最狂！皇馬歐冠第15度封王　決賽2比0擊敗多特蒙德

桃園統領廣場年中慶開跑　畢業季優惠等你來

恐有50間高中職退場！專家示警「海嘯高峰未到」：溺水大學再多40所

百億富豪前澤友作「太空繞月之旅」宣布取消！　等6年切心喊卡

「重症肌無力」非肌少症！一表秒懂差異　注意眼睛2大警訊症狀

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：應站在全民福祉立場溝通對話

4所私校7月退場！523名學生已分發　明道6月底完成安置

瑞士牧羊犬微笑睡翻享受梳毛　1小時後冒出「毛絨絨第二隻狗」

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

國際熱門新聞

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

北韓再飄「屎彈氣球」首爾發安全警告

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

出生僅6周！男嬰睡覺遭家中哈士奇咬死

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

上億遺產是騙局　貪財女毒殺男友做白工

狗狗被「吊」在車外　雙腳離地喘不過氣

狂殺49女　加拿大連環殺人魔獄中遇襲亡

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

更多熱門

相關新聞

領股息還賺差價！00918年化配息率衝12%

領股息還賺差價！00918年化配息率衝12%

大華優利高填息30（00918）於官網公告最新配息評價結果，預估每單位配發0.8元，以5月31日收盤價計算，單次配息率3.19%，年化配息率上看12.76%。法人指出，回顧5月高股息ETF表現，00918有11天創下掛牌以來的新高價，顯示成分股上漲動能十足。

不買平替的理由！小心被慾望反撲

不買平替的理由！小心被慾望反撲

美股連動「台韓雙雄」吸金

美股連動「台韓雙雄」吸金

繳房貸又養2孩！北市夫妻「月支出才9萬」

繳房貸又養2孩！北市夫妻「月支出才9萬」

200萬變1744萬僅花21年

200萬變1744萬僅花21年

關鍵字：

理財

讀者迴響

熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

孫安佐怒揭下蠱獻祭真相！「被綁床上6天」

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面