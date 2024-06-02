富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

▲有錢人重視理財和管理風險。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國理財機構「Felton & Peel Wealth Management」創辦人、金融專家馬力克（Malik S. Lee）從業超過20年，服務富豪客人的經驗將近15年，他觀察出在他的客戶中最有錢的那些人，通常都具備3個特點，而他說守住財富絕對比創造財富還要更難且更重要。

馬力克為《商業內幕》撰文分享經驗，他說他經常被人問到成為有錢人的秘訣到底是什麼，或是他是否觀察到他最富有的客戶層普遍有哪些特點，讓他們如此成功。

馬力克表示，他說每個人達到財富自主的方式可能都不一樣，但根據他多年的觀察，有錢人普遍的3個好習慣。

1.每年最重要的花費是「儲蓄」

馬力克最有錢的客戶每年會把收入的25％或更多的錢存起來，多數行業專家會建議至少拿10％至15％當儲蓄，並且可以逐年增加，或視現金流決定，「我同意這個策略，也經常向我們客戶推薦這個方法。如果你現在是0儲蓄的人，將10％的收入存起來是一個好的開始。」

2.富人們擅於了解並管理風險

馬力克說，在攀登世界最高山喜馬拉雅山的過程中，下山喪命的人遠比登山喪命的人還多。若用同一個道理來比喻財富，更多的「財富傷亡」其實是在試著維持財富時發生。一旦你有錢了，你就需要遠離不好的投資決策和市場波動的影響，但其他也有像視過度消費、通膨，甚至是無聊的訴訟，也是造成財富減少的原因。

只是馬力克也說，光是保護財產這件事就需要付出高昂的代價，例如人壽保險可讓人避免受到遺產稅影響，類似的例子非常多，每一項維護財產的產品也都會增加支出負擔；然而，與沒有保險的後果相比，花費在維護上的成本其實微乎其微。

3.有專家團隊的支援

雖然愈來愈多人自己靠著Google和YouTube學習如何理財，但馬力克說，他最成功的那批客戶，都會直接尋求專家的協助，一支專業的財富管理團隊，通常包含一名律師、一名稅務專家、一名保險專家，以及一名財務顧問或規劃師。

馬力克表示，專家們不僅提供專業知識和可行的行動幫助富豪，但專家真正的價值其實在更多細微之處，例如控制情緒。不論一個人多有錢，有時候都可能會失去冷靜，我最成功的客戶仰賴我們幫他冷靜下來，並做出合理的理財決策。

在面對未知時，專家的建議可以為客戶指引一個明確的方向，馬力克最富有的客人，都很重視針對他們的目標和狀況制定的全盤理財計畫，並運用計畫優先幫助他們的目標，以及制訂現金流策略，以最大化儲蓄與優化配置策略，「此外，他們也靠這些計畫管理曝險。」

最後，馬力克表示在金融領域，事情永遠在變化，隨時都有新的產品、突破性的研究出現，專家的作用也能幫助富豪跟上快速變化的金融與法律環境。