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川普成為美首位「遭判重刑」前總統　拜登陣營：沒人能凌駕法律

▲▼美國總統拜登向民眾聲稱，他的叔叔二戰期間在新幾內亞被當地食人族吞食。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登競選團隊針對川普34項罪名成立一事做出回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普封口費一案34項罪名全數成立，成為美國史上第一位刑事審判有罪的前總統，是個史無前例的歷史性判決。在判決出爐不久後，拜登競選陣營透過聲明表示，「我們今天在紐約看到，沒有人能夠凌駕於法律之上」，無論是否有罪，川普都將是共和黨總統候選人，要把川普擋在白宮外的方法依然只有一個，就是選票。

美國新聞網站Axios、紐約時報報導，歷經2日審議，由紐約12名市民組成的陪審團判定川普34項偽造商業紀錄的罪名全數成立，在陪審團宣讀裁決之後，川普沒有表現出任何情緒，但臉色陰沉。

「我們今天在紐約看到，沒有人能夠凌駕於法律之上」，拜登競選團隊的泰勒（Michael Tyler）針對川普罪名成立一事透過聲明表示，無論川普是否有被定罪，他都將成為共和黨總統候選人，要把川普擋在白宮橢圓形辦公室外的方法依然只有一個，就在投票箱內，也就是選票。

泰勒還說，川普對美國民主構成的威脅從未像現在這樣龐大，他正進行一場漸趨瘋狂的復仇，所謂的川普第二任期將意味著混亂、剝奪美國人民自由、煽動政治暴力，美國人民將會在今年11月表態拒絕。

對川普的宣判將在7月11日進行，有極大可能會獲得緩刑，且川普必定會對判決提出上訴，全案可能需要數年才能解決，川普陣營已表示將於美東時間31日上午在川普大樓召開記者會回應。由於美國憲法並未沒有任何內容阻止重罪犯競選總統或在白宮任職，所以川普即便有罪，仍可以擔任美國總統。

►川普「34罪名成立」最重被關4年！　喊冤：被操縱的審判
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