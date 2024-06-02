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立委擴權又想增罷免門檻　矢板明夫：沒見過如此厚顏無恥之人

▲立法院三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，國民黨立委高舉火鶴花。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院日前三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，國民黨立委高舉火鶴花。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

日本資深媒體人矢板明夫揮別服務22年的日媒《產經新聞》，決定留在台灣發展，而他表示自己來台4年多，「看到了許多不可思議的現象」，例如本屆開議才3個多月的立法院，立委竟然自肥強推國會改革法案修法，國民黨立委更一度將提高罷免門檻逕付二讀，讓他引經據典直呼「我從未見過如此厚顏無恥之人」。

矢板明夫表示，在台灣即便同樣是民意代表，中央與地方的標準卻不一樣，例如2023年有位前總統的公子因涉洗錢、偽證等罪被判刑入獄，立刻就被依法剝奪高雄市議員的資格；然而才不過幾年前，因內線炒股案入監服刑的「某位在野黨資深立委」，竟然可以「帶職坐牢」，還一邊當立委、一邊服刑。

▲矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

▲矢板明夫點出台灣對待民意代表的標準以及帶職參選一事的亂象。（圖／翻攝矢板明夫臉書）

矢板明夫指出，照理說，中央民代不論權力和責任都比地方民代大，應該用更嚴格的標準要求。

台灣還有另一個讓矢板明夫覺得不可思議的地方，以日本標準來說，日本參議院議員、台日混血的蓮舫，召開記者會表示要參選今年7月舉行的東京都知事選舉。按照法律規定，當她到東京的選舉委員會登記的同時，她的國會議員資格即喪失。反觀台灣，卻可見許多市長帶職參選總統、立委帶職選是指的亂象，導致選舉期間市政和立院的運作都受影響，也經常因「帶職參選」一事遭受批評，但法律就是遲遲不修改，「恐怕原因之一也是立委們不願意減少自己的特權吧？」

矢板明夫進一步指出，本屆立院開議才3個多月，立委們做的第一件大事竟然又是自肥，修改國會法擴大權力，最近更傳出國民黨接下來要修改的法律是《公職人員選舉罷免法》，要提高罷免立委的門檻，鞏固自己的地位。

「選民投票選出民意代表，是希望他們能夠為民眾謀福利、推動社會進步的」，矢板明夫表示，部分立委卻整天只想著如何擴權、保障自己的地位，讓他不禁聯想到《三國演義》中諸葛孔明在陣前痛罵王朗的一句話：「我從未見過有如此厚顏無恥之人」。

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