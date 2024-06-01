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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

▲資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

▲資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）

實習記者石嘉豪／台北報導

藍白共推的國會改革法案，除了遭綠營解讀成「國會擴權、毀憲亂政」，現在還有一份罷免藍委的名單在網路上流傳，不過藍營支持者粉專同樣也列出罷免綠委的名單。對此，資深媒體人黃揚明昨（31日）在廣播節目中分析，國民黨立委徐巧芯因選區特性，罷免較有難度，但同樣遭點名的民進黨立委吳思瑤，在北市士林、北投三腳督選區中，得票其實沒有過半，因此，成功罷免的機率比較高。

黃揚明在廣播節目《嗆新聞》中提到，近日流出一份罷免名單，內容羅列20多位藍委，是以選舉時的得票率與第二名之差距，來作為排序，差距愈小、排序就會在前面，罷免成功的機率則越大。

根據黃揚明的轉述，此份名單包括涂權吉、葉元之、丁學忠等人，不過，在名單出現後，隨即就有藍營的支持者，照同樣的邏輯，羅列30多位綠營可以被罷免的名單，其中，包括張宏陸、李柏毅、吳琪銘、蔡其昌等人。

黃揚明說明，用得票率為標準，其實不太精確，因為罷免要成功，首先，該名立委當選時的得票率要低於4成，而涂權吉、張宏陸、葉元之的得票率都將近5成。

此外，黃揚明還點出，罷免門檻除同意票大於不同意票外，同意票的比率要達到選舉人數的25％，因此，要罷免成功其實並不容易。

根據罷免名單來看，黃揚明分析，吳思瑤的選區本屆是三腳督的戰局，她的對手是以無黨籍身分參選的台北市議員侯漢廷，以及國民黨推出的張斯綱，這兩人的得票數相加後超過10萬票，且得票率超過5成，所以，吳思瑤被罷免成功的機率比較高。

黃揚明進一步分析，罷免的條件還包括個人仇恨值，舉例而言，徐巧芯雖然在綠營的仇恨值高，但在藍營則還好，若以選區特性來說，罷免徐巧芯就較有難度。

至於，選區的其他因素，黃揚明點出，還有當地選民的特質，像是都會區就比較容易罷免成功，而農業、鄉村地區的選民，通常對「選民服務」的要求較高，因此對現任立委較有利。

黃揚明表示，台東藍委黃建賓是本屆選舉中，得票率最低的，然而，黃建賓的2個對手都屬於泛綠陣營，合計得票有56％，再者，該選區的罷免門檻為2萬8834票，比黃建賓當選的2萬5000多票還高，不過，台東縣並無罷免立委的先例，加上仇恨值似乎不高，罷免也不容易成功。

那麼藍營方面有可能被成功罷免的有誰？黃揚明認為，是鄭正鈐，雖當選票數比罷免門檻高，但鄭正鈐的得票率僅35.22％，領先對手幅度不多，新竹市的非藍選票最大化約有16萬多票，可以到6成以上，加上新竹市長高虹安的案件，後續也可能牽扯進來，若高虹安被連署罷免，鄭正鈐被罷免的機率就會增加。

綠營的部分，黃揚明則認為，最可能被罷免的是吳沛憶，因為吳沛憶的中正萬華選區曾有提罷免案的先例，加上吳沛憶得票率其實不到4成，雖然要罷免她的門檻是5萬8000多票，但是該選區非綠陣營得票約9萬6000多票，這之中約5至7成選民出來投罷免，被罷免機率就非常高。

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