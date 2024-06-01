　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10選區綠委超抖！若被罷免「藍白翻盤機率高」　吳思瑤、黃捷在列

▲立法院長韓國瑜宣布散會，同時祝福吳思瑤生日快樂。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

藍白共推的國會改革法案，除了遭綠營解讀成「國會擴權、毀憲亂政」，現在還有一份罷免藍委的名單在網路上流傳。對此，作家漂浪島嶼指出，現今已有20多名國民黨立委成為鎖定對象，為求公平，他以同樣計算得票差率，統計票差萬票內，計算民進黨可能被罷免立委。

漂浪島嶼今（1日）在臉書發文指出，罷免是重要人民權利，他反對修高門檻，但是對於不分立委表現，只想以罷免懲罰政敵，應對之道就是像核戰一樣，保證相互毀滅的反向罷免，而罷免不能只算罷免成功率，因為罷免後改選又再贏，是在勞民傷財「罷免心酸的」，因此要罷免就要算出罷免翻盤率，罷免成功率高，同時罷免後可能翻盤的選區，罷免才有意義。

▲▼黃捷 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

漂浪島嶼表示，現今已經有20多藍委成為青鳥鎖定對象，為求公平，他以同樣計算得票差率，統計票差萬票內，計算民進黨可能被罷免立委，其中一些選區，雖一、二名得票差距大，但是一旦加上第三名的整合因素，在罷免後改選，高度有翻盤機會，讓罷免產生逆轉影響。

漂浪島嶼舉例，台北一選區的吳思瑤，一旦罷免成功，面對再改選，張斯綱、侯漢廷完成整合，就可能選區翻盤，同樣吳沛憶、王定宇等選區，都面臨整合後，可能翻盤的危機。

漂浪島嶼整理出10選區罷免民進黨立委最可能翻盤名單，並強調統計名單不在人數多，重在翻盤機率高，民眾投票才有動力，「在罷免成瘋的動員下，看是民進黨罷免成功，改選出新國會多數，還是藍白罷免成功，改選出2/3席次通過提案罷免總統門檻，政治才會有大變局。」

ET快訊
啦啦隊甜心罕動怒「我們不是服務業」！　遭球迷1句話惹毛
澎湖出現罕見「龍吸水」奇景！
女業務賣男性內褲遭性侵！胸部驗出DNA
方芳芳愛兒JASON上海婚宴　張艾嘉徐乃麟等好友都來了
10選區綠委超抖！若被罷免「藍白翻盤機率高」　吳思瑤、黃捷在

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

10選區綠委超抖！若被罷免「藍白翻盤機率高」　吳思瑤、黃捷在列

修法救黨產！37藍委提案為「救國團」解套　改附隨組織定義且溯及既往

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

議員酸蔣萬安「尊重」擴權惡法恐傷民調　蔣：尊重三讀後法律

卓榮泰下週起分四梯宴請綠委　強化行政、立院聯軍備戰國會攻防

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

大巨蛋辦演唱會被柯文哲綁死？　民眾黨反擊李四川：配合議員政治操作

沒人說大巨蛋不能開演唱會！　柯文哲：逃生計畫做完當然可以開

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

10選區綠委超抖！若被罷免「藍白翻盤機率高」　吳思瑤、黃捷在列

修法救黨產！37藍委提案為「救國團」解套　改附隨組織定義且溯及既往

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

黃國昌遭撤獎　蘇巧慧嘆可悲：只在直播小框框享受同溫層喝采

規劃成立「體育暨運動發展部」　賴清德：預計年編200億預算

議員酸蔣萬安「尊重」擴權惡法恐傷民調　蔣：尊重三讀後法律

卓榮泰下週起分四梯宴請綠委　強化行政、立院聯軍備戰國會攻防

傳賴清德擬啟動院際協調權　總統府：目前無相關規劃

大巨蛋辦演唱會被柯文哲綁死？　民眾黨反擊李四川：配合議員政治操作

沒人說大巨蛋不能開演唱會！　柯文哲：逃生計畫做完當然可以開

張學友見小巨蛋萬人1狀況　唱一半驚喊：原來有人在

啦啦隊甜心罕動怒「我們不是服務業」！　遭球迷1句話惹毛：理智線直接斷

纖瘦女大生懷孕7個月「被當腎臟病」！住院治療5天亡

Toyz服刑半個月…篠崎泫曬照「好像又更瘦了」！　IG藏心碎符號

三兄弟都打棒球！曹佑寧是「不起眼的中間子」　老二哲學拚上國手

台灣混雙楊博軒、胡綾芳首闖750等級決賽　新加坡羽球賽爭冠

張志豪首局清壘、許基宏開轟　兄弟7比3送味全3連敗

澎湖海域出現罕見「龍吸水」！　遊客直擊奇景

球探觀賽古林睿煬5局失4分逃敗　統一獅5比4勝富邦封王M14

疫情讓台人平均餘命變短　未來3年勞退可領最多

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

政治熱門新聞

萬安警報響？蔣萬安這次牽手李多慧　昔與林襄自拍

破3百位律師籲立院接受政院覆議　「強迫人民接受調查的保障不足」

王義川監控說可用不重複人流解套？翟神打臉了

韓國瑜趁空檔與立委餐敘！團體照曝光　嗨喊：與自家人餐敘很愉快

10選區綠委超抖！若被罷免藍白勝選機率高

藍修法若過罷免難度提高30％！吳崢揭數據

遭撤銷NATPA獎項！黃國昌發聲回擊

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

NCC報告：3大電信從未給青鳥行動人流資訊

綠遞案修憲廢考監「國民黨不奉陪」　提案綠委籲：有共識大家來談啊

白議員批警抓酒駕！蕭敬嚴：垃圾民代應被全民唾棄

掰了！黃國昌遭撤銷獎項　北美洲台灣人教授協會：他破壞台灣民主

文武雙全張嘉郡！緊站韓國瑜旁擋下垃圾攻擊　揭1事讓她緊守主席台

評／藍推國會改革「吃緊弄破碗」　錯估憲政延長戰遭綠反攻

更多熱門

相關新聞

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

罷免浪潮再起？吳思瑤、徐巧芯、葉元之等遭點名　媒體人分析成功率

藍白共推的國會改革法案，除了遭綠營解讀成「國會擴權、毀憲亂政」，現在還有一份罷免藍委的名單在網路上流傳，不過藍營支持者粉專同樣也列出罷免綠委的名單。對此，資深媒體人黃揚明昨（31日）在廣播節目中分析，國民黨立委徐巧芯因選區特性，罷免較有難度，但同樣遭點名的民進黨立委吳思瑤，在北市士林、北投三腳督選區中，得票其實沒有過半，因此，成功罷免的機率比較高。

韓國瑜趁空檔與立委餐敘！團體照曝光　嗨喊：與自家人餐敘很愉快

韓國瑜趁空檔與立委餐敘！團體照曝光　嗨喊：與自家人餐敘很愉快

藍白國會改革最快釋憲時序曝　比照319槍擊案《真調會》估費時3個月

藍白國會改革最快釋憲時序曝　比照319槍擊案《真調會》估費時3個月

黃國昌昔堅持罷免「低門檻」　林俊憲嗆：有臉配合藍營提高門檻嗎？

黃國昌昔堅持罷免「低門檻」　林俊憲嗆：有臉配合藍營提高門檻嗎？

藍提拉高罷免門檻又撤案？　綠委轟：一直偷雞摸狗做壞事！

藍提拉高罷免門檻又撤案？　綠委轟：一直偷雞摸狗做壞事！

關鍵字：

罷免立委吳思瑤黃捷漂浪島嶼

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

兒患罕病「智商只有2-4歲」！

許老三畢業了！

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診

更多

最夯影音

更多

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面