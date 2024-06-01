10選區綠委超抖！若被罷免「藍白翻盤機率高」　吳思瑤、黃捷在列

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

藍白共推的國會改革法案，除了遭綠營解讀成「國會擴權、毀憲亂政」，現在還有一份罷免藍委的名單在網路上流傳。對此，作家漂浪島嶼指出，現今已有20多名國民黨立委成為鎖定對象，為求公平，他以同樣計算得票差率，統計票差萬票內，計算民進黨可能被罷免立委。

漂浪島嶼今（1日）在臉書發文指出，罷免是重要人民權利，他反對修高門檻，但是對於不分立委表現，只想以罷免懲罰政敵，應對之道就是像核戰一樣，保證相互毀滅的反向罷免，而罷免不能只算罷免成功率，因為罷免後改選又再贏，是在勞民傷財「罷免心酸的」，因此要罷免就要算出罷免翻盤率，罷免成功率高，同時罷免後可能翻盤的選區，罷免才有意義。

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

漂浪島嶼表示，現今已經有20多藍委成為青鳥鎖定對象，為求公平，他以同樣計算得票差率，統計票差萬票內，計算民進黨可能被罷免立委，其中一些選區，雖一、二名得票差距大，但是一旦加上第三名的整合因素，在罷免後改選，高度有翻盤機會，讓罷免產生逆轉影響。

漂浪島嶼舉例，台北一選區的吳思瑤，一旦罷免成功，面對再改選，張斯綱、侯漢廷完成整合，就可能選區翻盤，同樣吳沛憶、王定宇等選區，都面臨整合後，可能翻盤的危機。

漂浪島嶼整理出10選區罷免民進黨立委最可能翻盤名單，並強調統計名單不在人數多，重在翻盤機率高，民眾投票才有動力，「在罷免成瘋的動員下，看是民進黨罷免成功，改選出新國會多數，還是藍白罷免成功，改選出2/3席次通過提案罷免總統門檻，政治才會有大變局。」