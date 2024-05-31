黃國昌昔堅持罷免「低門檻」　林俊憲嗆：有臉配合藍營提高門檻嗎？

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團總召傅崐萁今（31日）將攸關罷免門檻上調的修法提案「逕付二讀」，此舉引來諸多綠委抨擊，是國會改革擴權的翻版，不過後續國民黨撤回提案，將回委員會討論。對此，綠委林俊憲表示，此案牽動未來政局的走向，並點名「黃國昌是罷免現制最大受益者，有沒有那個臉，去配合國民黨提高罷免門檻呢？」。

林俊憲提到，今日早上院會，「傅崐萁偷偷把提高罷免門檻的《選罷法》修正案逕付二讀，再搞一次擴權法案的手法，後來民進黨團抗議後又縮了，草案將回到委員會討論」。

然而，自詡黃國昌觀察家的林俊憲說明，他想幫新朋友做個文獻回顧，回到《選罷法》上次修正的2016年。

2014年，太陽花學運後，各地掀起「割闌尾」（意即：割藍委）風潮，林俊憲指出，但是當年《選罷法》門檻過高，投票率要50%，反方只要完全不出來就能否決；2016年，民進黨重新執政，便著手《選罷法》修正。

林俊憲表示，當初黃國昌率領的時代力量，提出一個門檻低的「簡單多數」版，而民進黨版則是1/4門檻，藉此兼顧正反方的折衷方案。

在民進黨所提出的版本順利完成三讀後，林俊憲提及，當時新制《罷免法》的第一個受益者，就是黃國昌。「若照國昌老師的版本，他會被罷免，但因為過的是民進黨折衷版，才沒讓他的第一個立委任期不到一半就結束，至於，對台灣是福是禍？我現在也說不準了。」

此外，林俊憲認為，此案是牽動未來政局的關鍵，民進黨51席、國民黨52+2席，來回只要2個席次被翻轉，國會多數黨就會改變。

林俊憲說，也許有人會問：那民眾黨呢？「沒錯，8席還敢裝死不投嗎？這就是重點」。

林俊憲舉例，以中天電視台恢復執照案來說，多數黨若翻轉，8席不投，不會通過；8席投了，那黃國昌以前是在「反紅媒」反什麼意思？這等於強迫表態，逼民眾黨當真正的「關鍵少數」，你不想投也得投，不給他們留下包牌空間，就是那麼簡單。

林俊憲進一步說明，即便按照柯文哲曾說的黨團可以分裂投票，那當然也可以，但保送韓國瑜當院長的「缺席8人組」這招，以後行不通了，藍白要合作，只能投下去，留下歷史紀錄，罷免制度修正，其實是逼出「缺席8人組」現形的關鍵。

最後，林俊憲嗆問，罷免制度及結果，會重重影響未來的民眾黨，而身為罷免現制最大受益者的黃國昌，有沒有那個臉，去配合國民黨提高罷免門檻呢？並引用黃國昌的口頭禪作結：我話不想講太重，就點到這裡為止。