2024新北詩歌節六月登場　百年古厝穿漢服吟詩詞

▲2024新北詩歌節六月登場。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

「夢筆生花-2024新北詩歌節」今（1日）在具有百年歷史的五股守讓堂開幕，並且應景推出吟詩饗宴，邀請老中青三代詩人向明、隱地、蕭蕭、向陽、焦桐、廖咸浩、李瑞騰、宇文正等50人出席，新北市文化局長張䕒育表示，系列活動至8月24日止，包含漢服體驗、市集、音樂會、詩學講座與論壇，將於守讓堂、淡江大學、市立圖書館總館等6處輪番登場。

張䕒育表示，詩人的首本詩集可視為台灣現代詩發展的前哨，因此詩歌節由「『首部曲』詩集邀請展」打頭陣，展出向明《雨天書》、隱地《法式裸睡》、向陽《銀杏的仰望》、羅智成《畫冊》、林煥彰《牧雲初集》等80餘人作品，其中不乏絕版詩刊珍本，或是詩人自印的珍藏詩集。

新北市立圖書館表示，6月2日至7月31日「輕羅水袖漢服體驗」，可以免費換穿各式不同朝代的漢服，悠遊百年古厝，一秒穿越回到古代；6月8日「詩卡博羅書香音樂市集」集結獨立書店出版社、在地音樂社團、街頭藝人、美食胖卡嘟嘟車、行動書車等，讓民眾一起閱書攤、悅音樂，享受書香、音樂與美食。

另外，6月12、19日及8月24日，「詩皇」羅智成、新生代人氣詩人徐珮芬、音樂才子方文山將於「卓越詩學講座」分享詩詞創作心得。6月至8月的4場「世代詩學論壇」，邀集1950、1960、1970世代的詩人與當代詩壇新銳對談；6月至8月的4場「夏日詩學創作坊」，則由詩人蕭蕭、焦桐及愛羅傳授現代詩的技藝。此外，今起至7月31日舉辦「『詩寫新北』徵詩比賽」，首獎可獲2萬5000元獎金。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。