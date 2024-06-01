數位性暴力犯罪「男性被害人占41%」　新北婦幼隊籲重視新趨勢

▲新北婦幼警察隊應邀討論數位性暴力問題，由行政組長陳怡龍（右一）前往參加討論。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

近年來，隨著科技進步和網路快速傳遞的特性，性別暴力案件以更多元、數位的方式出現。從網友間的視訊、直播、網愛，到私密照交換遊戲點數，甚至夫妻伴侶間的性私密影像遭盜用、外流，這些案例顯示當今的犯罪模式已經不同於以往。一旦性私密影像被上傳到網路或雲端，對被害人來說都是不可抹滅的傷害。

新北市婦幼警察隊應邀約與藝人、媒體人以及淡江大學副教授洪英正、心理師劉仲彬等人，共同討論性影像犯罪手法、被害年齡層分析。其中指出男性被害人占41%，主要原因是詐騙集團利用部分男性欠缺社交能力，喬裝女子在網路上結識異性男子，經一段時間攀談後，要求傳送性影像或視訊裸聊，隨後側錄性影像並以此恐嚇勒索金錢或遊戲點數。

▲新北婦幼警察隊分析，近年被害人性別。（圖／記者陸運陞翻攝）

此外，分析顯示18歲以下未成年人是兒少性剝削及妨害性隱私的主要被害人，占31%；18至24歲次之，占24%。希望藉此讓民眾了解數位性暴力案件的嚴重性與迫切性，並加強宣導，降低受害機會，提升網路交友及家庭暴力的自我保護意識。

新北市婦幼警察隊提醒，網路犯罪案件層出不窮，希望藉由多方宣導走入社區，將反詐騙知能拓展到不同族群，使犯罪預防宣導成效向下扎根、向外擴散，減少性影像犯罪及衍生的詐欺案件發生率，共建婦幼安全生活環境。性私密影像外流不是被害人的錯，遭遇案件要勇於求助。

並強調，民眾發現性私密影像外流，應秉持不點閱、不下載、不分享、不譴責被害人的四大原則，切勿姑息容忍，儘速報警處理。接獲可疑訊息或電話時，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以維護自身權益。

▲新北婦幼警察隊分析，近年來被害人年齡分布。（圖／記者陸運陞翻攝）