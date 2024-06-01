2024街頭浪潮來襲　新北街頭學校今夏開學

▲2023「Just FUN 新北」街頭文化節「墨路行者」國際塗鴉大賽冠軍得主Disk。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024夏天最受矚目的街頭盛事即將登場，新北市政府今年首次推出暑期限定的「街頭學校 School Of The Street」，將串聯學校社團、街舞、音樂廠牌、知名音樂人、DJ、熱播Podcaster及跨界品牌市集，於6月19日起至9月26日讓府中地區化身為新北最潮的街頭學校，打造新世代的街頭文化盛典！

▲2023「Just FUN 新北」街頭文化節「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽激鬥組冠軍8TM。

新北市文化局表示，「街頭學校 School Of The Street」攜手嘻哈圈最OG的兩大重量級賽事：「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽與「墨路行者」國際塗鴉大賽，預計將掀起一場街頭浪潮；兩大賽事報名1日正式啟動，今年度報名收件即日起至6月30日止，歡迎國內外所有熱愛街頭文化的朋友踴躍參加。

文化局指出，「MADSTREET狂熱街頭」創辦至今已有十多年歷史，不僅是全臺歷史最悠久、最具影響力的街頭饒舌比賽，今年更首度在香港及澳門舉辦區域賽，兩地的區域賽冠軍也將於8月來臺，在府中地區參加臺灣總決賽，讓今年的賽事更有看頭。更多賽事報名及「街頭學校」後續活動相關資訊請至「新北市政府文化局」官網查詢或IG搜尋「新北街頭學校」。