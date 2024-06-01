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全台環騎！萬人響應世界自行車日　46段環台路線同步串聯

▲▼交通部觀光署今舉辦2024世界自行車日全台環騎暨響應活動。（圖／觀光署提供）

▲交通部觀光署今舉辦2024世界自行車日全台環騎暨響應活動。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

聯合國將每年6月3日定為「World Bicycle Day」世界自行車日，台灣108年起響應活動，今(113)年於6月1日盛大舉行，預估將有萬人響應，主場活動於花蓮鯉魚潭舉辦，期帶動花蓮地區復甦重建之旅，結合推廣「花東觀光圈」市集，交通部長李孟諺表示，全台有46段路線同步舉辦，串聯台灣環島自行車路網。

交通部觀光署今舉辦2024世界自行車日全台環騎暨響應活動，並於花蓮鯉魚潭辦理主場活動，全台並有46段環台路線及國家風景區多元路線同步串聯，號召全台車友共同響應世界自行車日。交通部長李孟諺也共襄盛舉，主場騎乘路線由鯉魚潭出發，沿途經過原鄉部落、初英發電廠以及吉安大圳等景點，全程23公里。

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觀光署表示，這次活動不僅為交通部觀光局改制升格為觀光署之第一場全台大型活動，更是新政府上任後首場全台大型自行車旅遊活動。

▲▼交通部觀光署今舉辦2024世界自行車日全台環騎暨響應活動。（圖／觀光署提供）

▲交通部長李孟諺(左)今前往花蓮參加2024世界自行車日全台環騎活動。（圖／觀光署提供）

交通部長李孟諺表示，今天活動主題「台灣騎時很美麗」是雙關語，台灣是真的很美麗，雖然看到YouTube上國外旅客說台北市容又老又舊、很醜，有些國家說拆就拆，但台灣是民主國家，房子都是資產，一旦走出郊外和大自然，台灣其實很美麗，若走路體驗台灣美景太慢，開車呼嘯而過又太快，只有騎自行車才能真正體驗台灣的美，包括花東縱谷、鯉魚潭自行車道，七星潭和沿海自行車道等，都很值得體驗。

李孟諺指出，聯合國將每年6月3日定為世界自行車日，台灣不但接軌國際舉辦自行車活動，這幾年更擴大舉辦，今年台灣同時有46個點同時舉辦，包括各部門和9縣市共襄盛舉，把台灣環島自行車路網串聯起來。

李孟諺強調，因應0403花蓮地震，自行車活動移師花蓮舉辦，現在是到花蓮旅遊、體驗花蓮美景的好時機，前兩天蘇花公路已可以通行大型貨車和大客車，遊覽車可進入花蓮，今天開始花蓮觀光振興補助開跑，6月1日起花蓮住宿平日補助1千元、假日補助500元，團客每團可補助2萬元，台灣好行可免費搭乘，希望對花蓮觀光加以提升。

▲▼交通部觀光署今舉辦2024世界自行車日全台環騎暨響應活動。（圖／觀光署提供）

▲交通部觀光署今舉辦2024世界自行車日全台環騎暨響應活動。（圖／觀光署提供）

2024世界自行車日全台環騎暨響應活動，全台有46段參與單位，包含交通部各所屬機關外，還有新北市、台北市、新竹市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣等9個縣市，以及許多民間的自行車相關企業及團體自發性參與騎乘，響應世界自行車日活動。

觀光署表示，這次活動首次透過台灣廠商自行車開發之VELODASH 飛騎APP記錄全台騎乘軌跡，將串聯成果展現給全世界。除了全台環騎之外，觀光署各國家風景區管理處亦針對轄內多元自行車路線辦理騎乘活動，號召車友及民眾深入在地體驗食宿遊購行；另嘉義市政府亦號召500位民眾辦理「來嘉BIKE訪-2024嘉義市環市自行車騎乘體驗活動」，共同響應世界自行車日。

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