嘉義市杜絕登革熱將依法開罰　鼓勵主動清除積水容器孳生源

▲▼ 嘉義市政府祭出防疫措施罰責 籲請民眾落實孳生源清除 遠離登革熱 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期氣候炎熱，為防止登革熱疫情發生及擴散，嘉義市政府自113年4月30日起，公告「預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，並自同年6月1日起生效。今(31)日舉辦記者會，由嘉義市副市長林瑞彥及衛生局長廖育瑋及各界來賓共同宣導，籲請民眾主動清除積水容器等孳生源，避免病媒蚊孳生，如未主動妥善管理、清除積水容器及積水處，導致孳生病媒蚊幼蟲（孑孓）者，今年6月1日起將依傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

嘉義市林瑞彥副市長表示，今年南部登革熱本土確診案例持續出現，全國截至今(113)年5月28日累計登革熱確診病例達254例，包含本土病例164例，境外移入病例90例。本土病例又以南部縣市最為嚴重，包含高雄市135例、台南市19例、屏東縣9例以及嘉義縣1例，嘉義市目前尚無確診病例，惟嘉義市地處南部縣市區域，嘉義市政府嚴正以待，籲請民眾落實執行孳生源清除，遠離登革熱。

嘉義市林瑞彥副市長也表示，沒有積水容器、就沒有病媒蚊，沒有病媒蚊、就沒有登革熱，澈底清除病媒蚊孳生源是防治登革熱的不二法門。呼籲市民平時應注意巡視家中周圍環境，共同配合，建立「巡、倒、清、刷」的良好習慣，「巡」就是巡視周圍環境；「倒」就是倒掉積水容器；「清」就是清除廢棄容器；「刷」就是刷洗容器內壁清除蟲卵，只要大家做好孳生源清除，就可以阻斷登革熱病毒的傳播。

嘉義市政府衛生局衛生局表示，去(112)年針對登革熱確診個案住家，採熱煙霧槍方式執行化學防治，時有民眾因噴藥過後地板濕滑需要清理所衍生的抱怨情事發生。今年衛生局調整執行方式，除了原有的熱煙霧槍外，再增加壓罐方式。室內執行哪一種化學防治方式取決於民眾對於環境整潔的意識及實際落實的情況，執行住家化學防治當天，防疫人員會進行室內強制孳清，若室內乾淨整潔且無孳生源則以壓罐方式進行化學防治；若民眾戶內雜物堆置或查獲室內孳生源，則仍進行熱煙霧槍防治，並依據傳染病防治法第70條第1項規定，處新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

嘉義市衛生局廖育瑋局長呼籲民眾若發現疑似登革熱相關症狀，如發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹或腹瀉等，應儘速就醫並告知旅遊史活動史，以爭取防治的黃金時間。民眾如果確診登革熱，請不要慌張，儘量在家休息減少外出，並配合衛生局疫情調查，請巡視家中紗窗是否有破損，睡覺時要掛蚊帳，遵照醫師指示服藥、多喝水。嘉義市共有40家登革熱合作醫療院所，如需相關資訊，請參閱嘉義市政府衛生局網頁/登革熱專區/醫療訊息或電洽衛生局05-2338066