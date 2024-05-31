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全國家貓131萬隻！兩年暴增5成　農業部：都市化造成

▲▼ 中籤率僅萬分之7.6！喵星人認養抽籤 抽出15位天選貓奴 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲最新調查顯示，全台養貓估131萬隻，2年來大增5成，農業部認為是都市化造成。（圖／嘉義縣政府提供）

記者許敏溶／台北報導

農業部每兩年公布調查全國家犬家貓數量。根據今（31日）最新公布112年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估，全國家犬約148萬隻，較上一期增加約19%，而全國推估家貓數為131萬隻，較上一期大幅增加約5成。農業部指出，調查結果符合國際狀況，因為隨都市化程度提高，養貓戶數會增加

農業部今天公布112年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果。農業部指出，推估全國家犬數為148萬0637隻，較上一期（110年）家犬數123萬5218隻，增加19%；全國推估家貓數為131萬1449隻，較上一期（110年）家貓數87萬801隻，大幅增加50%。

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農業部說明，這次調查推估工作和上一期調查最大差異為抽樣母體，除全國各縣市住宅電話戶，另外增加後六碼隨機的行動電話號碼，112年調查有效樣本數為1萬348份，各縣市推估誤差在95％信心水準之下，不超過3.5%。

農業部指出，本次調查結果原則符合國際狀況，隨都市化程度提高，養貓戶數會增加，112年統計養貓戶數為10.4%，較上期增加3.8%，而養狗戶數則為13.8%，僅較上期增加1.3%，另有9.3%則是養非犬貓種類寵物戶數，且較上期增加3.3%，顯示國人飼養寵物種類更多元化，故政府行政管理上，確實需配合國人飼養寵物種類之變動務實調整。

農業部同時調查家犬、家貓的絕育比例。農業部表示，其中家犬絕育率為68.9%（上期66.4%）、家貓絕育率則高達82.8%(上期為84.6%)，顯示養貓民眾為其貓隻絕育的意願非常高，另在寵物登記比例上，家犬登記比例為70.6%（上期69.5%），家貓則為58.4%（上期50.7%），以現行農業部規定，需強制植入晶片辦理寵物登記僅有犬隻，貓則除了臺北市在其動物保護自治條例列入需登記物種外，其餘縣市均屬自願登記。

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