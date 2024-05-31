25歲男開BMW大7撞中捷橋墩！16天前同條路釀1死...恐怖巧合曝

記者許權毅／台中報導

台中市南屯區今(31)日發生一起車禍，一名25歲陳男駕駛BMW7系列轎車沿文心路直行，在大墩11街口要迴轉時，疑似未注意到前方有一台賓士C300在左轉車道等候，陳男擦撞後，再往前撞擊台中捷運橋墩。然而，16天前同樣在文心路上，也發生BMW大7駕駛撞上捷運橋墩，釀1死。

▲台中今日發生一起BMW擦撞車禍，該車失控撞上台中捷運橋墩。（圖／記者許權毅翻攝）

監視器、現場照片拍下，今日12時許，陳男開著黑色BMW轎車輕微擦撞賓士右後車身，導致賓士車車燈碎裂，整輛車再失控衝撞，把安全島上的標誌也撞斷，車頭跟中捷橋墩、安全島發生嚴重衝撞，出現大面積凹陷，幾乎半毀。經第四警分局初步調查，雙方駕駛均無酒駕，陳男手部受傷無大礙，詳細肇事責任仍待警方鑑定分析。

▲陳男先擦撞賓士C300，再撞上捷運橋墩、安全島。（圖／記者許權毅翻攝）



然而，台中市在本月15日，也傳出一台BMW失控撞上台中捷運橋墩車禍，當時一名28歲林男駕駛BMW7系列轎車沿著西屯區文心路直行，在大墩18街口附近，不明原因自撞中央分隔島、捷運站柱體，林男被救出後仍傷重不治。

▲5月15日文心路上也有一台BMW大7車禍撞上台中捷運橋墩，林男傷重不治。（圖／記者許權毅翻攝）



時隔僅16天，林男死亡案跟今日車禍案件相隔不到1公里，且都是20多歲男性駕駛BMW大7轎車，撞上台中捷運橋墩。