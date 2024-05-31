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不到3小時募260萬！青鳥公媽「租時報廣場看板」傳達台灣民主價值

▲▼ 。（圖／翻攝自募資平台）

▲募資只花2小時50分就達標。（圖／翻攝自募資平台）

記者施怡妏／綜合報導

立法院近日審查國會改革法案，引發民眾上街發起「青鳥行動」抗議，有網友發起集資計畫，在紐約時報廣場投放廣告「Stand with Taiwan」，傳達台灣民主的價值與堅信不移的信念，怎料不到3小時就達標，共募得267萬，將於6月4日起，全天每5分鐘播放一次30秒影片，為台灣發聲。

募資平台標題寫下「青鳥行動之國外公媽應援 」，將於紐約時報廣場（Times Square）投放廣告，讓世界看見台灣對於民主的堅定與韌性，募款於30日開始，沒想到短短2小時50分，就達到募資目標260萬，共募得267萬1309元，支持人數1134人，目前已關閉收款。

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募資平台指出，將於美國東岸時間6月4日（台灣時間6月5日）起，全天每5分鐘播放一次30秒的影片，然而，目前英國、日本、法國都在洽談廣告中，希望讓更多人看到台灣。

▲▼ 。（圖／翻攝自募資平台）

▲青鳥國外公媽應援，租下紐約時報廣場廣告看板。（圖／翻攝自募資平台）

消息轉發到PTT，支持的網友表示，「好感動！謝謝你們愛台灣」、「當天會辦活動嗎？幾點開始播放，我想看首播」、「建議畫面要有飛翔的青鳥」、「任何形式的支持都很棒」、「讓世界看到台灣」。

另一派網友則搖頭嘆，「台灣人有錢不是喊假的吧」、「到底廣告這些是要幹嘛，不如放個台灣宣傳照」、「在國外丟人現眼的閃個幾秒就高潮，也是好笑，還不如放貓圖來的有用」、「滿滿的Taiwan can help既視感」、「很可憐，高價自慰用品」、「超有錢，何不幫幫消防員」、「登著登著就發現根本沒人理就哭了」、「根本沒人在意，比丟到水裡還慘」、「真的蠻丟臉的」。

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