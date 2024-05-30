卓榮泰要提覆議！黃國昌酸：搞不好寫理由時　發現都是賴清德的承諾

▲行政院長卓榮泰拜會民眾黨，會後總召黃國昌回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國會改革法案於立院三讀後，民進黨喊話要聲請釋憲，行政院長卓榮泰則說要提覆議。面對31日將到立院備詢，卓榮泰30日下午拜會立院民眾黨團，並未提及過多國會改革，民眾黨團總召黃國昌也以微笑接待，但事後黃受訪時透露，因為覆議要經過總統賴清德點頭，搞不好行政院研擬覆議理由書時，赫然發現很多都是賴清德的承諾，導致理由難寫。

卓榮泰30日下午3時赴立院民眾黨團辦公室，拜會民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及立委陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人。張啟楷會中提及，如果行政院要提覆議或釋憲，要請政院思考會不會造成朝野衝突加劇，且從立院席次來看，也可知道覆議案通過的可能性不高。

不過，此時卓榮泰坐在位子上回答「不一定」，使張啟楷直言，賴競選期間曾說要來立院國情報告，如果不來的話，可能有跳票疑慮。

會後，卓榮泰離開辦公室後，黃國昌一行人接受媒體訪問，只見黃國昌步入記者會現場時異常開心，還哼著小曲走到座位坐下，令不少媒體訝異。

▲行政院長卓榮泰拜會民眾黨。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

被問到稍早看起來滿開心的，是否覺得卓榮泰有誠意？黃國昌回應，「來者是客，我們是主人，所以當然要笑臉迎人，總不能臭著一個臉，這樣就不像主人家的樣子、應該有的風度。」而委員也各自針對大家推動的法案、關心議題，善意提醒卓榮泰。

針對卓榮泰擬提覆議，恐導致國會改革進入延長賽？黃國昌指出，覆議這件事情，《憲法》增修條文有《憲法》定的法定程序，到目前為止，「我覺得可能講這個都還太早，行政院要回去思考一下，跟總統（賴清德）商量一下，因為提覆議案是要總統點頭。

黃國昌提及，賴清德點頭後，要草擬覆議具體的內容，「因為覆議不是出一張嘴說要覆議就結束，覆議要有理由，到底是哪裡窒礙難行？寫出來的東西要民眾能夠接受。」

黃國昌認為，「我覺得就先等吧！」因為他們覆議理由書出來後，要通過行政院院會，正式送回立法院時再做評價，「搞不好行政院自己研擬覆議理由書過程中，也赫然發現，這些很多都是自己過去的主張，甚至是賴清德做的承諾，使覆議理由書很難寫，這也不太一定。」就保持最開闊的心胸，依照《憲法》程序進行。