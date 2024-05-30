王義川果然憨川！　游淑慧點一關鍵：他知道資料中「誰是誰」

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前自爆，用手機訊號比對524青鳥行動、519民眾黨集會與2024民進黨總統大選參與者的年齡、身分，發現民進黨多了很多生力軍，遭藍綠轟監控人民，但王義川則貼出台中市觀光旅遊局的「景點人流分析」，當中也包括人次、年齡等資訊，表示這僅是常用的數據分析。對此，國民黨台北市議員游淑慧怒批，王義川果然憨川，上車了就不要下了，還拿其他資料來混淆視聽，很明顯他知道資料中的「誰是誰」。

游淑慧今（30日）表示，王義川果然憨川，上車了就不要下了，拿台中景點人流分析來混淆視聽。但有沒有違法監控的焦點是什麼，有沒有去識別化，白化文的意思就是你怎麼知道誰是誰。

游淑慧指出，台中景點人流分析網站是公開的，即便看了年齡、性別分析，我們並不知道誰是誰，這才叫「去識別化」。但王義川手上的資料呢？游淑慧認為，還原王在節目的完整談話，很明顯他知道資料中的「誰是誰」，其中最關鍵的一句話是，「訊號不一樣，是不同一批人」。

最後，游淑慧強調，他不但有2024民進黨造勢活動支持者的手機訊號資料，也能拿到別的政黨，例如民眾黨活動參與者的手機訊號。然後，再由特殊軟體、特殊人員協助他們去做訊號及個資的分析。

▼國民黨台北市議員游淑慧畫出王義川節目言談重點處。（圖／翻攝游淑慧臉書）