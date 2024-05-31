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川普落後了！全美最新民調出爐　拜登獲50%支持度微幅領先

▲▼美國政治與行政學者針對歷屆總統表現進行評分，拜登在排行上大勝川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國現任總統拜登與前總統川普最新民調出爐，拜登暫時微幅領先。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國前總統川普陷入封口費案，30日遭紐約陪審團裁定34項罪名全數成立，成為美國史上首位被刑事定罪的前總統，最重將面臨4年有期徒刑。然而，一項最新的民調顯示，大多數選民表示川普有罪判決不會影響投票，目前川普與拜登民調仍勢均力敵，拜登以50%支持度，暫時領先川普2個百分點。

根據華盛頓郵報報導，一項5月30日最新民調結果顯示，在美國全國登記選民中，現任總統拜登的支持率為50%，微幅領先川普（48%）約2個百分點，在誤差範圍之內。民調報告稱，兩人的支持度自5月初以來並無變化。

在那些表示絕對會出來投票的選民之中，川普支持度增至49%，與拜登（50%）的差距縮小到只剩1個百分點。前一次調查的此項數據為拜登52%，川普47%。

另外，在獨立選民中，川普支持度上升至54%，拜登則下降至42%。不過，對於兩位候選人都不看好的選民而言，拜登則以49%支持度勝過川普的47%。

至於川普的官司問題是否會影響選情，民調顯示，有高達67%登記選民表示，就算川普被判決有罪，對於他們的投票意向也不會有任何影響。17%的人表示，若判決有罪就不太可能會投給川普。然而，有15%的人反而認為，若判決有罪，他們更有可能會把票投給川普。

民調還顯示，美國人對於川普與拜登兩人的好感度仍然不高。拜登5月初時獲得40%正面評價與54%負面評價，如今則有42%正面與52%負面評價。川普5月初獲得39%正面評價與56%負面評價，如今則為41%正面和54%負面看法。

這項民調是由美國全國公共廣播電台（NPR）、美國公共電視網新聞時刻（PBS NewsHour）以及Marist民調公司合作，自21日至23日針對1261名成年人所進行的調查，結果於30日公布，誤差範圍為正負3.7%。

►►►川普若有罪還能選總統？　美國憲法：可從監獄宣誓就職

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