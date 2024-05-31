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社會 社會焦點 保障人權

毒販自曝鼠尾草當大麻賣　買家打臉效果不錯「下場關7年」

記者黃翊婷／台北報導

黃姓男子去年10月間透過臉書在網路上販售大麻，並以2200元的價格賣給小光（化名）1公克，沒想到第2次交易就被警方查獲。黃男被逮之後辯稱自己賣的是鼠尾草，不是大麻；但小光出庭證稱，自己使用過後感覺效果不錯，一度還想加購。台北地院法官審理之後，依販賣第二級毒品罪、販賣第二級毒品未遂罪，判處黃男有期徒刑7年。

▲▼加拿大大麻合法化。（圖／路透）

▲黃男聲稱自己賣的不是大麻，而是鼠尾草。圖為大麻。（示意圖／路透，與本案無關。）

判決書中記載，黃男透過臉書販售大麻，去年10月間他先與小光相約在台北市面交，並以2200元的價格售出1公克的大麻；同日晚間他又與第2名買家相約面交，雙方碰面之後，他才知道買家是警察假扮的，當場被逮。

黃男接受調查時矢口否認販毒，強調自己當時交給小光的是鼠尾草，不是大麻，之所以向警方承認賣大麻，是因為他以為詐欺罪的刑罰比較重。

不過，小光出庭證稱，自己看過大麻，不會認錯，「我確定那是大麻，一顆一顆的，（是）沒有磨過的大麻」，他因為私人因素有迫切使用毒品的需要，使用黃男提供的大麻之後，感覺效果不錯，一度還有意加購數量。

雖然小光也表明曾看過有人在網路上發文罵黃男，說黃男賣的不是真的大麻，但台北地院法官認為，這件事情與本案並無必然關聯。此外，黃男第2次交易時準備交付的「商品」被警方查扣之後，送交相關單位鑑定，確定為第二級毒品大麻。

法官認為，黃男為謀一己私利販毒，損及國民健康，本不宜寬縱，但考量到他獲得的利益不大，販賣的毒品數量也不多，最終依販賣第二級毒品罪判處有期徒刑6年，另依販賣第二級毒品未遂罪判處有期徒刑3年，合併應執行7年，全案仍可上訴。

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