爆炸瞬間！美銀行1死7傷「大廳塌陷變B1」　調查結果出爐

▲揚斯敦(Youngstown)大樓爆炸瞬間,被對街的監視器拍下。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國俄亥俄州揚斯敦(Youngstown)一棟大樓28日下午發生爆炸,導致1人死亡、7人受傷的悲劇。國家運輸安全委員會(NTSB)30日公布初步調查結果,事故肇因可能與一條被切斷的天然氣管線有關。

One person is dead and multiple others were injured after an explosion caused extensive damage to a building in Youngstown, Ohio on Tuesday.



Officials now believe everyone is accounted for. pic.twitter.com/KO6oOCe8ZL