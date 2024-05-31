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爆炸瞬間！美銀行1死7傷「大廳塌陷變B1」　調查結果出爐

▲▼美國俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）一棟大樓28日下午發生爆炸，導致1人死亡、7人受傷的悲劇。。（圖／翻攝X）

▲揚斯敦（Youngstown）大樓爆炸瞬間，被對街的監視器拍下。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）一棟大樓28日下午發生爆炸，導致1人死亡、7人受傷的悲劇。國家運輸安全委員會（NTSB）30日公布初步調查結果，事故肇因可能與一條被切斷的天然氣管線有關。

13層大樓「Realty Tower」1樓為美國大通銀行（Chase Bank）分行，樓上則是公寓，28日下午突然爆炸，1樓大部分結構嚴重毀損，甚至有部分區域陷入地下室，四周街道散落著磚頭與玻璃等殘骸，銀行行員德雷克（Akil Drake）被證實身亡。

根據救難人員密錄器畫面，他們把梯子放入天坑，救出受困平民，並且發現瓦斯外洩的情況。

▲▼美國俄亥俄州揚斯敦（Youngstown）一棟大樓28日下午發生爆炸，導致1人死亡、7人受傷的悲。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據救難人員密錄器畫面，1樓區域幾乎被炸爛。（圖／達志影像／美聯社）

《美聯社》報導，由於管線被視為一種運輸模式，因此該案交由NTSB領導調查。委員會成員查普曼（Tom Chapman）表示，爆炸現場的地下室發現一條天然氣管線，儘管早已廢棄，卻仍有加壓跡象。他指出，意外發生前，相關人員正在地下室清掃老舊設施，可能無意間切斷天然氣管線，進而引發爆炸。

查普曼形容，爆炸現場「具毀滅性，真的很令人震驚」，也直言天然氣管線將是調查重點。NTSB的管線與危險物質調查小組已於29日抵達現場，預計停留一周，並於30天內發布初步調查報告。

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