連續性侵2弱智堂妹「情趣用品凌虐還拍片」　變態堂哥19罪判11年

▲設籍新北市盧姓男子於2年內，對有心智缺陷2名堂妹以違反其意願下性侵還拍攝私密影片，事後否認犯行遭法官重判。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市盧姓男子對有心智缺陷的2名堂妹心懷不軌，竟於2年內多次違反2人意願下，先後對甫成年大堂妹性侵，過程還以拉珠、跳蛋等情趣用品得逞10次，對未成年小堂妹則強制猥褻3次並拍攝隱私部位照片。法院審理時，盧男否認有強制性交等犯行，法官審結依對心智缺陷者犯強制性交罪共10次、4次違反本人意願使少年被拍攝性影像罪、3個強制猥褻罪、2個無故竊錄他人身體隱私部位罪，判他115年10月徒刑，應執行徒刑11年，全案還可上訴。

檢警調查，盧姓男子是2名堂妹之堂哥，卻於2020年間大堂妹剛滿18歲，到2022年間，分別在他位於新北市住處與堂妹位於桃園市住處，無視堂妹反抗拒絕，以違反其意願下性侵得逞，過程中還逼迫口交，甚至還以拉珠、跳蛋等情趣用品凌虐，並違反其意願拍攝性愛影片至少4次，檢警還查出，盧男至少對大堂妹強制性交得逞10次。

檢警查出，盧男除對大堂妹性侵外，也對未成年的小堂妹伸出狼爪，他於2020年起至2021年間在小堂妹桃園市住處，在違反其意願下對其襲胸，並強制猥褻得逞至少3次；另外還持手機偷拍其裸體與隱私處照片或影片至少2次得逞，桃檢複訊後依家庭暴力罪之妨害性自主案件提起公訴。

桃園地院審理時，被告盧男坦承與大堂妹有發生性行為，但否認有強制性侵行為，辯稱案發後才知堂妹有智能障礙，另外，2021年中才知道小堂妹也有心智缺陷，但有證人指稱，被告從小到大都與2堂妹相處過，根本就知道2人有身障情況，法官認為，被告智商屬中下，無法依一般人與堂妹相處或交談，就能判斷2人為身障者，但經醫師評估，被告整體智能程度雖屬中下，但其語文理解與知覺組織能力接近中等，不採信盧的說法。

法官審結，被告依犯對心智缺陷者犯強制性交罪共10次，各處有期徒刑7年6月；違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪共4罪，各處有期徒刑7年4月；對心智缺陷之人犯強制猥褻罪共3罪，各處有期徒刑3年6月；無故竊錄他人身體隱私部位罪共2罪，各處有期徒刑6月，得易科罰金，應執行徒刑11年，全案還可上訴。