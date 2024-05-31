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大陸 大陸焦點 特派現場

川普嗆「中國侵台會轟炸北京」　大陸國防部：喪心病狂

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國前總統川普近日說，如果中國政府敢在他的任期內入侵台灣，他就會轟炸北京作為回應。中國國防部新聞發言人吳謙30日回應，這樣的言論是非常喪心病狂的。

據英國《獨立報》引述《華郵》報導，川普在一場募款活動上暗示，如果在他的任期內俄羅斯入侵烏克蘭，他會轟炸莫斯科以作為回應；同樣地，如果中國入侵台灣，他也揚言對北京採取攻擊行動。

31日，大陸國防部舉行例行記者會，吳謙被問及這一問題時回應，「如果這一報導是屬實的話，上述言論是非常喪心病狂的」。

吳謙說，解放軍有「三個不相信」，即不相信有完成不了的任務，不相信有克服不了的困難，不相信有戰勝不了的敵人。

另外，吳謙還針對多個台灣議題作出回答，他稱，解放軍東部戰區的聯合演習實現了預期目的，即打擊了台獨的囂張氣焰，震懾了外部勢力干涉介入。吳謙強調，「台獨勢力挑釁一次，共軍的反制就會推進一步，直至實現中國的完全統一。」

針對總統賴清德的就職演說，吳謙稱，這篇講話充斥著對台灣同胞的欺騙、對大陸人民的惡意、對洋人主子的諂媚，以及對以武謀獨的妄想，是一篇倚外謀獨、以武謀獨的自白書。「台獨分裂活動」是台海和平的最大現實威脅。

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