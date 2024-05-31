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川普若有罪還能選總統？　美國憲法：可從監獄宣誓就職

川普若有罪還能選總統？　美國憲法：可從監獄宣誓就職

▲美國前總統川普（Donald Trump）封口費一案34項罪名全數成立。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）封口費一案34項罪名全數成立，法院宣布將在7月11日判刑，而外界也關注，身為共和黨最有可能的總統候選人，川普下一步該如何走？

．發生了什麼事？

主審法官莫城（Juan Merchan）必須先批准陪審團的裁斷（verdict），然後參酌法律判斷做出判決（judgment），但通常這只是一個形式。

在紐約，刑事被告通常在被定罪後幾周被判刑，但裁斷後的法律糾紛有時候會導致判刑拖延數月，與此同時律師和法官將建議量刑，川普的量刑將在美東時間7月11日上午10時舉行的量刑聽證會上進行辯論，莫城則會在聽證會上做出決定。

．川普會進監獄嗎？

根據《路透社》報導，川普要進監獄幾乎不可能，儘管他的偽造商業紀錄罪最高刑期是1至3年，但在紐約，沒有犯罪紀錄的人僅因偽造商業紀錄就入獄的情況相當少見，比較常判的是罰款或緩刑。

如果受到罰款以外的懲罰，川普可能會被軟禁在家或實施宵禁，而非監禁。川普作為一名前總統，終身擁有特勤局（Secret Service）的貼身保鑣，在監獄內確保他安全的後勤工作可能會很複雜。

另外，川普在上訴期間也能獲得保釋。

．川普可以上訴嗎？

可以。

川普方可能會辯稱法官莫城的剝奪他的公平審判機會，包含允許成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）在法庭上說出淫穢的證詞，如她曾和川普發生性關係；川普的律師表示，這些證詞是毫無根據的，目的是煽動陪審團。

辯方可能辯稱，在紐約偽造商業紀錄本身是輕罪，但如果目的是為了掩蓋另一項罪刑，就會被提升為重罪；在此案中，曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）辦公室，川普是為了掩蓋違反州選舉法的罪刑。不過，川普的律師指出，州法並不適用於聯邦選舉。

．川普還能競選總統嗎？

理論上可以。若川普真的被判入獄，並在11月5日的總統大選中勝出，那麼他2025年1月20日就可以在監獄內宣誓就職。

美國憲法並未明確規定有罪者不得參選總統，只需滿足年滿35歲、在美國出生、且在美國居住至少14年的條件即可參選。

歷史上，前美國工會領袖德布斯（Eugene V. Debs）曾於1920年服刑期間競選總統，儘管未能當選，但也表明即使被判有罪，川普從法律角度仍可參選。

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