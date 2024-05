美街頭驚傳數十聲槍響！至少3死6傷　警察中彈殉職

▲美國明尼蘇達州第一大城明尼亞波利斯(Minneapolis)發生槍擊事件,包含一名警察在內,至少有3人死亡。(圖/翻攝自X)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國明尼蘇達州第一大城明尼亞波利斯(Minneapolis)30日傍晚6時15分左右發生槍擊事件,包含一名警察在內至少3人死亡,另有至少6人受傷。有居民表示聽到數十聲槍響。警方則表示,現場警力正在應對一起「活躍事件」,目前仍然處於不穩定的情況,呼籲民眾避開附近區域。

BREAKING: Law enforcement and emergency personnel are currently responding to an active shooter incident in downtown Minneapolis, Minnesota. Multiple individuals, including civilians and police officers, have been shot, resulting in one fatality. Initial reports indicate… pic.twitter.com/xoE7YZjETh

根據路透社報導,明尼亞波利斯警察局在社群平台X上發文稱,惠蒂爾街區(Whittier neighborhood)附近的槍擊事件,目前已造成4名平民和2名警察受傷,警方正在應對這起活躍事件,「這仍然是一個不穩定的情況。請避開該區域。」

報導指出,警方最初是在美國中部時間30日下午6時15分左右接獲報案。當地電視台KMSP報導,一名女性居民表示自己聽到了5聲「砰」的巨響,她意識到這是槍聲後便看見許多人倉皇逃離一名持槍男子,隨後警察出動到現場,呼籲大家待在家中。其他居民則表示聽到數十聲槍響。

警方目前已經封鎖周邊街道,特警車輛和救護車也出動到該區域,6名傷者已經被送醫,但暫未透露具體傷勢。

