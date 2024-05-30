地方財政困窘　張嘉郡提修法：中央排富補助65歲以上健保費

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白立委近期紛紛提案修《老人福利法》，由中央補助老人保費，並訂定綜合所得稅標準，進行排富。國民黨立委張嘉郡今（30日）提出《老人福利法》第22條修正草案，在排富的前提之下，65歲以上長者的健保費統一由中央補助。 對此，衛福部次長呂建德則回應，台灣2026年將邁入超高齡社會，除了量能負擔，也要考慮世代公平，建議維持原條文。

立法院衛環委員會今日初審，張嘉郡提出《老人福利法》第22條修正草案，她舉例表示，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及基隆市對65歲以上長者提供健保費補助，但其他縣市地區的就無法享受同樣的待遇。

張嘉郡說，除了以上7縣市都設有制度補助老人健保費，但補助標準並不一致，多數縣市因財政負擔，無法提供補助。她也指出，補助老人保費的縣市中，有的有排富，有的沒排富，因此藍白立委提案修正《老人福利法》，在22條中增設中央補助老人健保費規定，並訂定排富標準。

張嘉郡指出，「目前長者的健保費補助，都是由地方政府自行編列預算，導致不同縣市之間的福利待遇存在顯著差異。」這樣的差異，導致老年人福利保障的不公平，也有違《憲法》第7條的平等原則，不能因為縣市政府的財政問題，讓長者承擔不平等待遇。

為了解決此問題，張嘉郡提案由中央政府統一補助全國65歲以上長者的健保費，但設有排富條款，排除補助綜合所得稅率超過20%以上的長者。張表示，此修法通過後，能夠確保所有長者都能夠平等地享受此福利，還能夠減少因地方財政能力差異所帶來的不公平現象。

張嘉郡強調，衛福部備有「因應超高齡社會對策方案」，但針對長者的健保補助費用，她認為透過修法解決是最公平且最有保障的方式，以保障所有長者的基本權益，實現我們對社會公平和正義的承諾。