酸卓榮泰教育社會「是跳電沒缺電」　黃國昌：閣揆講這種話有失身分

▲行政院長卓榮泰拜會民眾黨，會後總召黃國昌回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長卓榮泰30日下午拜會立法院民眾黨團，針對電力問題，卓榮泰重申安全韌性的電網是關鍵，且「家裡沒電絕大因素都是因為跳電」，而跳電則有外來、內在、人為、自然的各種因素，目前還沒發生缺電後的大斷電。對此，民眾黨團總召黃國昌事後受訪時坦言，卓再次教育台灣大眾「是跳電沒缺電」，但身為行政院長，講這種話有失身分。

卓榮泰30日下午3時赴立院民眾黨團辦公室，拜會民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及立委陳昭姿、張啟楷、麥玉珍等人。期間張啟楷提出電力問題，卓榮泰表示，會很嚴謹的督促經濟部、台電相關部會，除了穩定供電之外，安全韌性的電網才是關鍵。

話鋒一轉，卓榮泰指出，「家裡沒電到底是什麼原因？是跳電，還是限電，還是停電，還是斷電？這個要搞清楚，家裡沒電絕大因素都是因為跳電，跳電是因為各種因素，包括外來、內在、人為、自然的各種因素跳電，趕快把它修好，沒修好就是我們韌性電網不夠堅韌。」

「但是『限電』是預告性的限電，我們很少發生。」卓榮泰說，而要施工的停電，也是預告性、不得已的，「我們到現在還沒發生缺電後的大斷電，我們會保證不會那樣做，不會達到那個地步，但我要告訴人民，家裡沒有電的原因，絕大多數是跳電，政府有能力把跳電原因降到最低，不傷害人民生活上的方便跟產業生產，這是我們該努力的地方。」

▲行政院長卓榮泰率領行政團隊拜會民眾黨團。（圖／記者林敬旻攝）

面對卓榮泰的言論，黃國昌結論時提到，「今天院長一定可以充分感受到，今天發言最溫柔的是我。但是很竭誠歡迎，當然院長也利用這機會，再度的⋯不要講教育啦！講教育可能太沈重，但告訴台灣社會大眾，我們現在跳電問題是要急速面對，『韌性電網』這詞彙，其實我從2017年聽到現在2024年了，我們還有很長的路要走。」

會後，黃國昌率立委們接受媒體訪問，針對卓榮泰談電力問題，黃國昌表示，今天卓榮泰來民眾黨團拜訪，黨團成員都是以禮相待，而自己之所以最後特別回應卓榮泰那段話，「我覺得他⋯應該沒記錯，他是在教育人民『大家要搞清楚，那是因為跳電』，但我老實說，行政院長講這樣的話有失身分。」

黃國昌指出，但尊重卓榮泰的發言，卓要再度教育台灣大眾「是跳電沒有缺電」，當然是對方作為行政院長可以表明的政策立場，只是關於電網的韌性，大家可以去查前總統蔡英文上任時，2017年行政院相關部會就已提出「韌性電網」，「到2024年還在講韌性的電網，就會讓大家開始思考，過去這7年在幹嗎？」