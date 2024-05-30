綠嗆朱立倫負國會亂象之責　國民黨：賴清德放任王義川監控人民

▲王義川遭控透過手機跟基地台的方式， 分析民眾活動侵害人權。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨發言人卓冠廷今（30日）表示，國民黨是立法院最大黨，總召傅崐萁卻聯手民眾黨強推擴權法案、沒收討論、破壞程序正義，引發超過十萬名民眾上街抗議，朱立倫身為國會最大黨主席，應該為當前國會亂象負責。國民黨反批兼任民進黨主席的賴清德總統，不願面對只有40%民意支持的事實，還對國家資安問題不聞不問。

國民黨表示，該黨全力支持黨團依法審查國會改革法案，並提醒國會改革是民進黨在野時期的主張，更是前民進黨主席蔡英文當選總統時給人民的承諾，但很遺憾看不見中華民國的賴清德總統，只看見民進黨主席賴清德，不僅遺忘了民進黨的初心，隨後面對民進黨政策會執行長王義川自爆用手機監控人民參與加集會，利用手機資訊比對人民政黨傾向，違反人民隱私權的作為，更是不吭一聲。

國民黨強調，王義川是民進黨政策會執行長，是民進黨核心高層，這些作為是否讓人民個資暴露在政治操作，甚至國安危機的風險之中？王義川獲取相關資訊的用途與內容是什麼？有沒有可能來自境外的邪惡勢力會操作利用？這些才是賴清德作為國家元首、執政黨黨主席應該要好好說明的。

國民黨直言，民進黨不要想轉移焦點，當國家安全與人民資安都暴露在風險之中，賴清德與民進黨還活在平行時空中，不願面對40%總統的事實，還對國安危機不聞不問，這才是國家最大的災難。