「與王義川無任何接觸」　中華電信5點說明：不涉及任何個資

▲王義川。（資料照／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等。針對此事，中華電信發布公告說明，「本公司與王義川先生間無任何接觸」，對於客戶資料的蒐集、處理及利用，也都受到主管機關通訊傳播委員會的監督管理，並遵循相關法令規範。

王義川27日在政論節目中談到「手機定位」一事，國民黨團29日告發「違反《通保法》」。NCC對此表示，他們會找三大電信業者了解，但針對王義川所說的內容，也已經收到該政論節目內容申訴「膨風」。

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面對藍營質疑，王義川則表示，他指的是「手機信令資料分析方法」，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法，過去新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源，都是透過手機信令資料進行大數據分析。

▲中華電信說明此事。（圖／翻攝自中華電信官網）

對於此次爭議，中華電信今（30）日發布公告說明，「本公司與王義川先生間無任何接觸」，對於客戶資料的蒐集、處理及利用，受到主管機關通訊傳播委員會的監督管理，且遵循個人資料保護法、電信管理法等相關法令規範，有效且確實的保護客戶隱私。

中華電信強調，他們提供的「大數據人潮分析服務方案」在大數據進行分析前，就已經去識別化處理，僅是單純的人潮數量和輪廓分布統計數據，沒辦法直接或間接辨識特定的自然人個人，而運用於各活動的分析，也不涉及任何個資。

中華電信說明全文如下：

本公司就近日手機訊號定位及電信大數據分析應用服務事件說明如下：

一、本公司與王義川先生間無任何接觸，亦未有任何業務洽談。

二、本公司就客戶資料之蒐集、處理及利用，均受主管機關通訊傳播委員會的監督管理，並嚴格遵循個人資料保護法、電信管理法等相關法令規範，且已通過國際標準ISO 27001(資訊安全管理系統)、ISO 27701及BSI 10012 (個人隱私資訊管理系統)之認證，有效而確實的保護客戶隱私及個人資料。

三、本公司所提供之「大數據人潮分析服務方案」係在大數據進行分析前，即予以去識別化處理，經處理後之資料僅為單純之人潮數量及輪廓分布統計數據，無法直接或間接識別任何特定之自然人個人。

四、有關國際間廣泛應用之電信信令大數據應用服務，包括人潮分析及車潮分析等，多運用於觀光旅遊單位、品牌通路展店、政府觀光商圈、燈會等大型活動，透過大數據人潮或車潮之輪廓分析，提供便民服務，並不涉及任何個資。

五、本公司蒐集客戶個人資料內容與使用目的、利用方式等，均載明於「中華電信個資蒐集告知聲明」且公告於網站https://pdpn.cht.com.tw/，供客戶隨時參閱。