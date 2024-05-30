林楚茵爆她稱法案是「垃圾」　徐巧芯回擊：我說的垃圾是民進黨

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會28日三讀通過《國會職權行使法》修正條文，不過，民進黨立委林楚茵今（30日）踢爆，國民黨立委徐巧芯帶棉被和抱枕、躲在標語看板後面休息，並在黃國昌的直播內說「因為法案太無聊所以在睡覺」，還稱法案是「垃圾法案」，質疑「既然這麼垃圾，你們國民黨與民眾黨還好意思硬推？民進黨當然要散會啊！」徐巧芯下午還原現場，譏諷林楚茵「被在議場看愛奇藝的薪水小偷『爆料』說我表決在睡覺、審的都是垃圾法案，真是笑死人。」

徐巧芯下午於臉書發文表示，要修正的法案之前都已經完成，當天審的都是「不予修訂」的法案，結果民進黨不但當家鬧事，還要發言舉手舉8次，真是太無聊了，「民進黨在鬧的時候我懶得理他們，他們愛舉手給他們舉，我先休息。」

徐巧芯酸，民進黨連自己的提案都反對，「是什麼鬼？我口中的垃圾，就是民進黨。真正在議場亂丟垃圾攻擊人的，也是民進黨。」

林楚茵上午在threads上發布一段黃國昌直播影片，片中徐巧芯說「大家好，我剛剛在後面睡覺，因為今天真的太無聊了，今天審的每一條都是垃圾法案，他們還是要我們一直表決，他們每一條都說要上去講，但什麼都沒講，因為我們本來就是不予修正，那請問要講什麼？」