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新航遇死亡亂流「4秒驟降54公尺」　專家：乘客像從20樓跌到1樓

▲▼何德安指出，SQ321航班在4秒內急遽下降178英尺，重力變化如同從20樓急速跌落到1樓，對乘客造成嚴重影響。（組圖／路透、翻攝自YouTube）

▲何德安指出，SQ321航班在4秒內急遽下降178英尺，重力變化如同從20樓急速跌落到1樓，對乘客造成嚴重影響。（組圖／路透、翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

新加坡航空公司SQ321航班近日因遭遇亂流，飛機高度在4.6秒內急遽下降178英尺（約54.25公尺），重力突變導致機上乘客被拋飛到空中，造成一人死亡、逾百人受傷。航空專家指出，機上的乘客在短短4秒內經歷了如同從20樓急速跌落到1樓的恐怖經驗，呼籲乘客務必在飛行途中繫好安全帶，以確保安全。

據8視界新聞網報導，淡馬錫理工學院航空管理系高級講師何德安解釋，當我們坐下時，地球重力讓我們得以穩坐在椅子上，不會飛上天或掉下去；但一旦重力增加時，乘客就會感覺自己被壓進了椅子一樣，而重力減少時，則會有漂浮感，「這就像我們在搭電梯時，電梯往上你會感覺被壓到地面，而電梯往下就會有一點飄起來的感覺，這都和重力有關。」

何德安進一步說明，重力急速變化在飛行過程中非常罕見，但一旦發生就有可能對班機和機內乘客造成嚴重影響。SQ321航班的突發事件是由於飛機飛過一片不穩定氣流所致。何德安指出，當飛機碰到上升氣流，就會感受到加重的重力，這樣的重力變化在短短4秒內發生，對乘客造成極大衝擊，彷彿就像是在電梯裡從20樓急速下降到1樓的感覺。

何德安強調，如果乘客在這次的飛行意外中沒有繫好安全帶，就會因重力變化被拋向空中，對自身和他人造成危險，「過去，人們因為飛機的起落速度較慢，不會明顯感受到重力變化，但這一次SQ321航班的極端情況證實了飛行中的重力變化依然存在風險」，因此他希望藉著此次事件提醒乘客，無論何時都應該繫好安全帶，避免在飛行過程中因突發重力變化受傷。

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