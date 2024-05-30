20歲女留學生墜亡「案情大逆轉」！生前對話紀錄曝光：遭多次家暴

▲對話紀錄顯示女孩多次遭到父親家暴。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

留學新加坡的20歲寧波女孩李佳軒近日在當地墜亡，一事引起了廣大網友的關注，網上對她死因眾說紛紜，父親更是在接受採訪時公開質疑案件的幾處疑點。5月29日，女孩生前多位好友表示，李佳軒曾被父親家暴，「她說她曾被父親用玻璃瓶把腦袋砸出血，他爸爸還會抓起佳軒的頭往椅子上砸。」

據《紫牛新聞》報導，5月29日，李佳軒在新加坡學校的中國好友張薇（化名）表示，李佳軒的父親曾家暴過她，「她生前告訴過我，她爸爸曾經用玻璃瓶把她的腦袋砸出血。」

一位寧波當地的知情人也透露，李佳軒父親酒品不好，喝醉了就會打女兒，「但是她父親不喝酒的時候很正常，也很捨得給女兒投資。」

5月30日凌晨，李佳軒的另一位好友徐歌（化名）也證實了此事，「佳軒告訴我們，這兩年她父親會在她回國後對她實施家暴，今年3月她父親來到新加坡，仍在酒店對佳軒施暴。」

根據徐歌提供的多段對話紀錄顯示，李佳軒說她父親抓著她的頭往椅子上砸，拿木棍抽她。徐歌表示，關於家庭的問題李佳軒並不會主動提起，「我們有時候發現她會情緒低落，一般都是寒假她在國內和父親同住期間，每次被家暴後會跟我們說起。」

徐歌稱，李佳軒離世前曾出現過憂鬱的徵兆，並且在4月30日晚上發了一條「想媽媽」的朋友圈，「我們察覺不對勁就問她怎麼回事，她給我們發語音，表達了自己心裡很絕望的想法，說回國面對父親讓她感到很恐懼，一想到要回去就想從樓上跳下去，想到之後要跟父親待在一起那麼久真的很絕望。」徐歌提供的幾段相關語音顯示，語音中李佳軒的語氣顯得很無力。

根據朋友圈截圖顯示，4月30日，李佳軒曾分享了梁靜茹的《暖暖》，並配文「想媽媽」。據此前媒體報導，李佳軒的母親已於2015年病逝。

5月30日，父親李先生並未回應。他在此前接受媒體採訪時表示，今年5月，女兒在新加坡加拿大國際學校完成所有IB課程及其考試，並陸續申請了香港、澳門、澳洲多所學校的本科入學。李先生稱，女兒原本將在6月1日畢業，原計劃回國等待申請大學的錄取結果。

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