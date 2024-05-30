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詭！名律師「呆坐木椅」陳屍豪宅　子彈射穿太陽穴死狀離奇

▲▼詭！退休律師「呆坐木椅」陳屍豪宅。（圖／翻攝自khaosod）

▲死者生前為退休律師。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名著名退休律師30日被發現陳屍於自家豪宅，他的妻子發現丈夫坐在木椅上、頭部中彈，而屍體旁則留有一把手槍，目前已被警方作為證據保留。

根據khaosod報導，66歲死者是當地的著名律師，退休後便和2名妻子一同住在洛坤府的豪宅。其中一名妻子表示，死者30日上午要求她出門買菜，然而當她洗完澡準備外出時，卻突然聽到一聲槍響。當她進屋查看時，便發現丈夫已經死亡。

她表示，丈夫當天上午起床後，便走到木椅坐下。她聽見槍響後進屋，看見丈夫全身癱軟坐在木椅上，而頭上則是有中彈痕跡，嚇得她立刻通報警察。

警方早上7時接獲通後隨即趕往現場，並發現死者坐在家中的1張木椅上，頭部右邊太陽穴有槍傷，而子彈則是穿透至左側太陽穴，現場也遺留了1把手槍。警方已將槍支作為證物保存。

根據初步調查，死者生活富裕，與2名妻子同住，而唯一的孩子在是獨自曼谷工作。家人表示，死者罹患癌症末期，長期處於極度壓力和消瘦的狀態。警方尚未確定死因，但初步推測與長期病痛及心理壓力有關。

不過由於死者財力雄厚，警方仍將繼續調查此案，以確保沒有其他可疑因素。

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